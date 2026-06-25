我们如何构建适用于 Cloudflare Workflows 的 saga 回滚

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Cloudflare Workflows 支持您构建持久可靠的多步骤应用，内置重试机制和状态持久化功能，确保进程长时间运行。执行 工作流程 时，每个步骤都可以调用外部系统，重试失败操作，并在重启后保持状态。但如果某个步骤失败，可能会导致之前已完成步骤的工作处于不一致或不完整的状态。

今天，我们推出了适用于 Workflows 的 saga 回滚功能，支持您在步骤中声明回滚逻辑，以防发生故障。

例如，思考一下在两个不同银行之间转账的工作流程：

从银行 A 的账户扣款 存入银行 B 的账户 向两个账户的所有者发送电子邮件确认函

如果步骤 2（存入银行 B 的账户）失败，会发生什么？一旦银行 A 的账户扣款成功执行，交易即被提交，资金已离开其系统。作为交易的协调者，您无法简单地在银行 A 的系统中“撤销”该操作。相反，这笔钱必须通过语义上逆转第一次操作顺序的新操作，退回到 A 银行的账户。

这种将操作与其补偿逻辑相结合的方式称为 saga 模式 。

在此之前，开发人员必须在步骤的直接定义之外，实施其补偿逻辑来跟踪哪些操作成功、哪些操作失败，以及失败后应该采取哪些措施。现在，您可以将每个 step.do() 的补偿逻辑定义为步骤中的一个参数，同时也维持回滚工作流的持久性。

// track what completed so we know what to undo let debitA; let creditB; try { debitA = await step.do("debit-bank-a", () => bankA.debit(from, amount)); creditB = await step.do("credit-bank-b", () => bankB.credit(to, amount)); await step.do("notify", () => notifyBoth(from, to, amount)); } catch (error) { // unwind in reverse. each undo is its own durable step, // must be idempotent, and must keep going if one fails. if (creditB) { try { await step.do("reverse-credit-b", () => bankB.debit(to, amount, creditB.id)); } catch (e) { await alertOnCall("reverse-credit-b failed", e); } } if (debitA) { try { await step.do("refund-debit-a", () => bankA.credit(from, amount, debitA.id)); } catch (e) { await alertOnCall("refund-debit-a failed", e); } } throw error; }

不包含回滚

// each step ships with its own undo. add a step, // add its rollback right here. no growing catch // block, no manual ordering, no replay logic. await step.do("debit-bank-a", () => bankA.debit(from, amount), { rollback: async ({ output }) => bankA.credit(from, amount, output.id), }); await step.do("credit-bank-b", () => bankB.credit(to, amount), { rollback: async ({ output }) => bankB.debit(to, amount, output.id), }); await step.do("notify", () => notifyBoth(from, to, amount));

包含回滚

立即试用

若要使用回滚功能，只需将包含 rollback 函数的选项对象作为最后一个参数传递给 step.do() 。

const debit = await step.do( "debit-account-a", async () => { return await bankA.debit({ accountId: fromAccountId, amount, idempotencyKey: `${transferId}:debit-account-a`, }); }, { rollback: async () => { await bankA.credit({ accountId: fromAccountId, amount, idempotencyKey: `${transferId}:rollback-debit-account-a`, }); }, } ); // The idempotency keys make both the forward operations and rollback operations safe to retry without duplicating the transfer const credit = await step.do( "credit-account-b", async () => { return await bankB.credit({ accountId: toAccountId, amount, idempotencyKey: `${transferId}:credit-account-b`, }); }, { rollback: async ({ output }) => { if (output === undefined) { return; } await bankB.debit({ accountId: toAccountId, amount, idempotencyKey: `${transferId}:rollback-credit-account-b`, }); }, } ); // If we fail here, we may want to revert all previous payments. Users should not have to wrap their code in complex try-catch logic just to revert two small payments (see below) await step.do("send-confirmation", async () => { await sendTransferConfirmation({ ... }); });

回滚函数应该像常规工作流程步骤一样具有幂等性。如果退款，请使用支付提供商的幂等密钥。如果释放库存，请确保可以安全地多次调用释放操作。

如果任何步骤失败，回滚处理程序将按 step-start 的逆序执行。这听起来很简单：如果出现故障，执行撤销步骤。实际上，有一些细节使得 API 和执行模型至关重要。

1.失败的步骤可能仍需回滚。如果失败的 step.do() 已注册回滚处理程序，则该步骤仍然有资格进行回滚。

如果用户代码捕获了错误且继续执行工作流程，则不会启动回滚；如果捕获到步骤错误但工作流程稍后由于其他原因失败，则仍然可以对之前已注册的处理程序执行回滚，这些处理程序按 step-start 的逆序执行。

为什么？因为该步骤在失败之前可能已与外部系统进行了部分交互。例如，支付提供商可能捕获了一笔费用，但在将 chargeId 返回给 Workflows 之前，该步骤可能会失败。这就是为什么回滚处理程序会接收 output ，但必须处理 output === undefined 的情况。

2. 仅当工作流程失败时启动回滚。添加回滚处理程序并不意味着每个步骤错误都会触发回滚。如果用户代码捕获了错误并继续操作，则工作流程将继续执行。当工作流程本身即将彻底失败时，启动回滚。

回滚启动时，Workflows 会找到符合条件的 step.do() 调用，运行其回滚处理程序，然后记录最终的工作流程失败。

3. 订单必须是可预测的。对于顺序执行的 Workflows，回滚顺序很明确：

预留库存。 信用卡扣款。 创建发货。 如果发货失败，则退款并释放库存。

并行步骤使回滚变得更加微妙。完成顺序可能与开始顺序不同，因此，Workflows 使用 step-start 的逆序，而不是完成顺序的逆序。

实际规则如下：

任何已启动或已完成且包含回滚处理程序的步骤均符合条件。 如果失败的 step.do() 已注册回滚处理程序，则也符合条件。 处理程序按 step-start 的逆序运行，而不是完成顺序运行。

API 设计方法

确定预期行为后，我们需要将这种新模式添加到 Workflows API。回滚机制经过多次迭代，才最终确定 rollback options 。

为什么不采用流畅或构建器 API？

第一种方法是流畅形式： step.do(...).rollback(...) ，这种写法易于阅读。前向操作和补偿操作彼此相邻，调用位置看起来像普通的 JavaScript 链式调用。

问题在于 step.do() 已经具有重要意义：它启动一个持久步骤，并返回一个 Promise 作为步骤输出。在 Workers 中，类似 promise 的值尤其重要，因为 Workers RPC 支持 promise 管道 ，这种模式继承自 Cap'n Proto 等系统。

Promise 管道支持代码在值完全返回给调用者之前，调用 future 值的方法。例如：

const session = api.authenticate(apiKey); const name = await session.whoami();

在这里， session 并不是真正的会话对象。它更像是一个即将存在的会话的句柄。当您调用 session.whoami() 时，Workers 可以提前将该调用发送到远程端，并告知：“一旦身份验证创建了会话，就对其调用 whoami() 。”

这样可以节省一次往返通信。调用者无需等待 authenticate() 完全结束即可请求 whoami() 。

我们考虑了一种流畅 API：

step.do("charge-card", chargeCard).rollback(refundCharge);

对于读者来说，这看起来可能像是“针对 charge-card 的结果调用 .rollback() ”。但回滚操作不是该步骤的输出的一部分。它是 step.do() 的一部分，在步骤开始前已注册，以便 Workflows 知道如果后续步骤失败，应该如何补偿步骤。

流畅 API 也使得步骤的执行时间更加难以理解。目前， step.do() 会在调用后启动步骤，因此，开发人员可以启动一个步骤，执行其他工作，然后等待第一步完成：

const first = step.do("first", () => serviceA.call()); await step.do("second", () => serviceB.call()); await first;

在当前的执行模型中， first 会立即启动，早于 second 。流畅 API 会使情况变得复杂。Workflows 需要等待，并查看 .rollback() 是否已附加，才能了解完整的步骤定义。这可能会延迟将步骤发送到引擎的时间。

在前面的示例中， first 可能会在 await first 点启动，而不是在 step.do("first", ...) 点启动，即使 second 已完成。

这导致更加难以推理并发 Workflows 步骤：步骤的执行时间取决于何时使用返回的 Promise ，而不仅仅是 step.do() 的调用位置。

我们也考虑了一种构建器 API：

const charge = await step .saga("charge") .do(() => chargeCard()) .rollback(() => refundCharge()) .run();

构建器 API 可以避免 Promise 模糊不清。它还提供了一个清晰的位置来添加未来的步骤级选项，并清楚地表明前向操作和回滚操作属于同一个 saga 步骤。

但它也增加了繁琐的流程。每个步骤都需要一个最终的 .run() ，如果没有工具辅助，则很容易发生忘记 .run() 的情况，以及简单的一步用例也会变得像配置链那样复杂。它还引入了一个新的 step.saga() 构建器，打破现有的 step.<action> 模式。最重要的是，它让 step.do() 感觉更像是一个较旧的 API，而不是主要的 Workflows 基础组件。回滚的目标是扩展 step.do() ，而不是取代它。

回滚作为步骤元数据

step.do(..., { rollback })

最终，我们选择了显式形式，其中回滚作为步骤的元数据。

这样，每个回滚都在前向步骤本身中定义。每个处理程序都会接收导致回滚开始的错误、 步骤上下文 和输出，输出可能是前向步骤返回的持久值（可以未定义），或者如果步骤在持久化值之前失败，则为未定义值。

回滚会触发生命周期事件，因此，您可以判断补偿是否已开始、哪个回滚处理程序失败，以及回滚是否已成功完成。

至关重要的是，原始工作流程故障仍然是独立的：回滚是 Workflows 在故障后执行的操作，而不是工作流程故障的原因。

正如您可以通过 WorkflowStepConfig 在 步骤配置 中定义自定义重试和超时行为一样，您可以在 rollbackConfig 中添加回滚特定值。

{ rollback: async ({ output }) => { await bankA.credit({ accountId: fromAccountId, amount, transferId: `${transferId}-reversal` }); }, rollbackConfig: { retries: { limit: 10, delay: '30 seconds', backoff: 'exponential' }, timeout: '2 minutes', }, }

这符合我们想要的生命周期事件心智模型。 step.do() 已经描述了 Workflows 会记录、重试，以及稍后显示在日志中的持久化工作单元。回滚是同一工作单元的另一种生命周期行为。它应该与步骤定义一起移动，而不是存在于单独的封装器或构建器中。

step.do() 正常启动后，该步骤仍然会启动。

返回的 promise 仍然代表步骤输出。

并发工作流程代码保持相同的执行模型。

实时重试和超时选项位于回滚处理程序旁边。

现有的 step.do() 调用方式保持不变。

这种形式比流畅 API 更明显一些，但这种明确性很有用。操作及其补偿仍然位于同一位置，而且 API 没有引入新的步骤构建器或新的 Promise 类型。已经掌握 step.do() 的开发人员只需要学习一个额外的 options 对象。

这虽然不如魔法般神奇，但更易于采用，也更清晰易懂。

底层工作原理

回滚机制看似只是一个微小的 API 新增功能，但它改变了 Workflows 需要记录的每个步骤信息。

常规的 step.do() 已经包含持久化记录。Workflows 会记录步骤何时启动、是否完成、返回值，以及如果工作流程稍后恢复，是否应跳过该步骤而不是重复执行。

回滚在该记录中添加另一项信息：步骤是否已注册补偿逻辑。

这意味着，如果 Workflows 失败，则需要整合两项信息。

首先是持久化步骤历史记录。Workflow 引擎会存储数据，以了解哪些步骤运行、哪些步骤已完成、保存了哪些输出，以及是否已注册回滚。

其次是回滚处理程序本身，这是为补偿该步骤而编写的函数。Workflows 不会将该函数的文本保存为数据。相反，它会在工作流程运行时保留对该处理程序的可调用引用。

在 Workers RPC 中，这种可调用引用称为 存根 。存根支持系统的一部分调用在其他地方运行的代码。存根也具有生命周期，因此，可以在调用或执行上下文结束时进行处置。如果需要在此之后继续保留存根，Workers RPC 提供 dup() 方法，此方法会创建指向同一目标的另一个句柄。

对于回滚，这种模型非常有用。持久化步骤历史记录会记录需要补偿的操作。回滚存根为 Workflows 提供了一种调用补偿。由于回滚处理程序可能需要比注册它们的 step.do() 调用本身更长的生命周期，Workflows 会保留对处理程序的可调用引用，以备回滚阶段之用。

通常情况下，当工作流程在同一引擎生命周期中进入回滚阶段时，Workflows 已经拥有所需的回滚存根。它可以利用持久化步骤历史记录来查找符合条件的步骤，然后调用在前向执行期间注册的回滚存根。

当 Workflows 需要在重启后恢复时，情况会变得更加复杂。

如果在需要回滚时引擎被驱逐、崩溃或重启，Workflows 仍然拥有持久化步骤历史记录，但它可能不再拥有内存中的回滚存根。为了恢复，Workflows 使用重放：这是一种恢复模式，它可以重新运行工作流程代码，而无需重新执行已完成的前向步骤主体。

当重放模式达到一个已完成的 step.do() 步骤时，Workflows 会读取持久化结果，而不是再次运行步骤主体。对于回滚恢复，Workflows 只需为已附加回滚选项且符合回滚条件的步骤重建处理程序。当遇到这些 step.do() 调用时，它们的回滚选项可以再次注册可调用存根。

这让 Workflows 能够恢复所需的回滚处理程序，而不复制原始外部副作用。

借助这些部署到位的组件，无论处理程序是否仍在内存中，或者在恢复过程中必须重建，回滚都能正常工作。

当工作流程即将失败时，Workflows 不会要求您的应用重建已发生的事件。它已经拥有步骤历史记录。它可以查看持久化记录并回答以下重要问题：

哪些步骤已启动？

哪些步骤已完成？

哪些失败的步骤可能仍然需要清理？

哪些步骤已注册回滚处理程序？

每个回滚处理程序应该接收什么输出？

补偿操作应该按什么顺序运行？

然后，Workflows 会使用回滚上下文调用每个回滚存根：原始错误、步骤上下文，以及步骤输出（如果已持久化）。

顺序细节至关重要。在常规的 JavaScript 中，尤其是使用 Promise.all() 时，完成顺序并不总是与开始顺序相同。如果步骤 A 率先开始，步骤 B 紧随其后，步骤 B 可能先完成。对于回滚，Workflows 使用持久化启动顺序作为稳定的真实数据源，然后反向回滚。

回滚处理程序也会通过 Workflows 的正常步骤机制运行。这意味着，补偿操作拥有与 Workflows 相同的操作属性：重试、超时、生命周期事件、事件日志，以及最终记录的结果。如果回滚处理程序在配置的重试次数之后仍然失败，Workflows 会将回滚结果记录为失败，停止运行剩余的回滚处理程序，并且 Workflow 实例最终会处于 Errored 状态。

这是 saga 回滚与 catch 块之间的主要区别。 catch 块只知道在 JavaScript 执行到它所在的确切位置时内存中仍然还有哪些内容。Workflows 回滚会利用持久化步骤历史记录来确定已发生的事件，通常情况下调用已有的存根，以及根据需要，在恢复期间安全地重建丢失的存根。

这也是为什么 API 将回滚逻辑封装在 step.do() 中。回滚并不是一个独立的全局错误处理程序，而是附加在 Workflows 已理解的持久化工作单元上的元数据。

下一步

我们的第一版回滚功能包括：

适用 step.do() 的显式步骤回滚处理程序

顺序回滚执行

用于补偿的重试和超时配置

接下来，我们希望探索：

对 waitForEvent 的回滚支持

支持并行回滚执行

对 Python Workflows 的回滚支持

当一个多步骤应用在执行过程中失败时，最难的部分往往不是知道它失败了。而是知道已经发生的事情，以及接下来需要做什么。