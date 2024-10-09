构建无服务器、抵御量子计算威胁的 Matrix 家庭服务器
2026-01-27
作为概念验证，我们构建了一个连接到 Cloudflare Workers 的 Matrix 家庭服务器，利用自动化后量子加密技术在边缘传输已加密的消息。...继续阅读 »
2026-01-27
作为概念验证，我们构建了一个连接到 Cloudflare Workers 的 Matrix 家庭服务器，利用自动化后量子加密技术在边缘传输已加密的消息。...继续阅读 »
2025-07-24
在 Cloudflare Workers 上构建和部署实时、去中心化的身份验证传输协议（ATProto）应用。...
2024年2月28日
Pingora 是我们用于构建可编程和内存安全网络服务的框架，现已开源。立即开始使用 Pingora...
2022年9月14日
今天，我们很高兴有机会在此介绍 Pingora，这是我们使用 Rust 在内部构建的新 HTTP 代理，平均每天处理超过 1 万亿个请求...
2018年1月31日
除其他有趣的功能外，Rust还具有强大的宏系统。不幸的是，即使在阅读了《The Book》和各种教程之后，当涉及到尝试实现一个涉及处理不同元素的复杂列表的宏时，我仍然很难理解应该如何做，并且在花了一些时间后，我才突然灵光一闪，开始对所有内容使用宏 :） (好吧，...