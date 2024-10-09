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2018年1月31日

在Rust中编写复杂的宏：逆波兰式

除其他有趣的功能外，Rust还具有强大的宏系统。不幸的是，即使在阅读了《The Book》和各种教程之后，当涉及到尝试实现一个涉及处理不同元素的复杂列表的宏时，我仍然很难理解应该如何做，并且在花了一些时间后，我才突然灵光一闪，开始对所有内容使用宏 :） (好吧， ...