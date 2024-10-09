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Cloudflare 全球连通云背后的骨干网

2024-08-06

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阅读本文以了解 Cloudflare 全球骨干网的最新里程碑和扩展，以及它如何支持我们的全球连通云和我们的服务。了解我们的流量工程工具如何与我们的骨干网和底层网络基础设施交互。了解我们的网络如何与公共云、办公室和互联网互连，为全球客户提供卓越的性能、安全性、可编程性和可视性...

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2019年6月24日

Verizon 和某 BGP 优化器如何在今日大范围重创互联网

在 UTC 时间今天（ 2019年6月24号）10 点 30 分，互联网遭受了一场不小的冲击。通过主要互联网转接服务提供供应商 Verizon (AS701) 转接的许多互联网路由，都被先导至宾夕法尼亚北部的一家小型公司。这相当于 滴滴错误地将整条高速公路导航至某小巷 – 导致大部分互联网用户无法访问 Cloudflare 上的许多网站和许多其他供应商的服务。这本不应该发生，因为 Verizon 不应将这些路径转送到互联网...

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