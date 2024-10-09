500 Tbps 容量：Cloudflare 全球网络 16 年扩展历程
2026-04-10
Cloudflare 全球网络的外部容量已正式突破 500 Tbps，足以路由超过 20% 的 Web 流量并抵御有史以来规模最大的 DDoS 攻击。...继续阅读 »
2026-04-10
Cloudflare 全球网络的外部容量已正式突破 500 Tbps，足以路由超过 20% 的 Web 流量并抵御有史以来规模最大的 DDoS 攻击。...继续阅读 »
2026-02-27
ASPA 是 BGP 的加密升级，通过验证网络流量选择的路径，有助于防止路由泄露。Cloudflare Radar 的新增功能让用户可以轻松跟踪其采用情况。...
2025-09-26
我们将探讨运营商需要监控其 ASN 的 AS-SET 成员关系的一些原因，并说明 Cloudflare Radar 可如何提供帮助。 ...
2024-08-06
阅读本文以了解 Cloudflare 全球骨干网的最新里程碑和扩展，以及它如何支持我们的全球连通云和我们的服务。了解我们的流量工程工具如何与我们的骨干网和底层网络基础设施交互。了解我们的网络如何与公共云、办公室和互联网互连，为全球客户提供卓越的性能、安全性、可编程性和可视性...
2023-09-26
现在，检测到国家/地区和 ASN 流量异常时，Cloudflare Radar 会在 Outage Center 显示出来，并通过 API 发布异常信息。我们还推出了 Radar 通知，使用户能够订阅有关流量异常的通知...
2022年11月24日
互联网上的路由遵循一些基本原则。遗憾地是，互联网上并非所有的东西都是对等的，预置可能弊大于利。在本篇博客文章中，我们将讨论预置要解决的问题，以及一些替代解决方案...
2022年11月23日
本篇博客文章将介绍我们新的路由泄漏检测系统，及其与 Cloudflare Radar 及其公共 API 的集成...
2021年10月04日
今天的 UTC 时间 15:51，我们打开一个标题为 “Facebook DNS 查询返回 SERVFAIL”的内部事件，因为我们担心自己的 DNS 解析服务 1.1.1.1 出了问题。但当我们准备在公共状态页发布信息时，我们意识到还有更严重的事情在发生。...
2020年4月17日
许久以来，人们已经接受 BGP 泄漏与劫持是互联网不可避免的一个部分。我们依靠 TLS 和 DNSSEC 等上层保护来确保数据包传送不受篡改，但路由被劫持常常导致 IP 地址不可达，致使互联网服务中断。...
2019年6月24日
在 UTC 时间今天（ 2019年6月24号）10 点 30 分，互联网遭受了一场不小的冲击。通过主要互联网转接服务提供供应商 Verizon (AS701) 转接的许多互联网路由，都被先导至宾夕法尼亚北部的一家小型公司。这相当于 滴滴错误地将整条高速公路导航至某小巷 – 导致大部分互联网用户无法访问 Cloudflare 上的许多网站和许多其他供应商的服务。这本不应该发生，因为 Verizon 不应将这些路径转送到互联网...
2019年6月18日
公众对互联网的信任是以公钥基础设施（PKI）为基础的。PKI通过签发数字证书，授予服务器安全服务网站的能力，为加密和真实的通信提供了基础。...
2018年4月24日
在过去的几个小时里，已经有十几个新闻报道揭露了有攻击者企图（也许已经完成了）使用BGP泄漏来窃取加密货币。...