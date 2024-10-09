构建智能体云：我们在 Agents Week 2026 期间发布的所有产品与功能
2026-04-20
Agents Week 2026 圆满结束。让我们看看我们宣布的所有内容，从计算和安全性，到智能体工具箱、平台工具，以及新兴的智能体 Web。我们为智能体云发布的所有产品和功能。 ...继续阅读 »
2026-04-20
Agents Week 2026 圆满结束。让我们看看我们宣布的所有内容，从计算和安全性，到智能体工具箱、平台工具，以及新兴的智能体 Web。我们为智能体云发布的所有产品和功能。 ...继续阅读 »
2025-03-17
隆重宣布，组织现在可以通过 Cloudflare 的 Zero Trust 平台保护其敏感的企业网络流量免受量子威胁。...
2023-06-21
在 42% 的测试场景中，Cloudflare 是最快速的安全 Web 网关，是所有此类服务提供商中速度最快的。Cloudflare 比 Zscaler 快 46%，比 Netskope 快 56%，比 Palo Alto for ZTNA 快 10%，并且在 RBI 场景下比 Zscaler 快 64%...
2023-03-14
现在，Cloudflare One 数据丢失防护 (DLP) 支持使用 Microsoft 信息保护标签...
2023-02-03
管理员现在可以使用 Gateway 流量出口策略来决定何时使用哪些出口 IP...
2023年1月13日
使用 Gateway DNS，为适用于托管服务提供商的 Cloudflare Zero Trust 添加新功能...
2022年8月09日
2022 年 8 月 9 日，Twilio 宣布 遭到一次针对性的网络钓鱼攻击。在Twilio 受到攻击的大约同一时间，我们发现了一次针对 Cloudflare 员工的类似攻击...
2022年6月24日
今天我们隆重推出新功能：管理员可以将 Zero Trust 检查策略应用于 HTTP/3 流量...
2022年6月23日
Cloudflare Gateway 的客户现可使用专用出口 IP，并且很快就可以通过出口策略控制这些 IP 的应用方式...
2022年6月20日
Area 1 拥有庞大的钓鱼活动 TTP、种子基础设施和威胁模式数据集，现已与 Cloudflare 的广大网络和对 DNS 源站、电子邮件或 Web 流量的全球洞察相结合...
2021年12月06日
今天，我们隆重推出新功能，以帮助客户淘汰硬件防火墙设备，迁移到为下一代网络构建的真正云原生防火墙。Cloudflare One 提供一个安全、高性能并支持 Zero Trust 的平台，让管理员可以对所有用户和资源应用一致的安全策略。最重要的是，这个平台建在我们的全球网络之上，您永远不用费心扩展、部署或维护您的边缘安全硬件。...
2021年12月06日
在 Cloudflare，我们认为您可安全性和隐私兼得。去年我们发布了 Cloudflare Gateway—这是一款全面的安全 Web 网关，可为您的组织提供内置的 Zero Trust 浏览控制。今天，...
2021年8月20日
今天，我们很高兴地宣布 Cloudflare Gateway 中的租户控制，这是一项有助于保持工作正常进行的新功能。组织可以将 Cloudflare Gateway 部署到他们的公司设备并应用规则，确保员工只能登录到他们需要的工具的公司版本。现在，团队可以防止用户登录流行应用程序的错误实例。更重要的是，他们可以确保公司数据保留在公司帐户中。...
2021年6月17日
去年 10 月，我们发布了桌面版 WARP，为数十亿台设备免费提供更安全、更快捷的互联网使用方式。同时，我们让企业客户能够将 WARP 与 Cloudflare for Teams 相结合使用。...
2021年3月30日
最终用户的帐户安全始终是头等大事，但也是难以解决的问题。更糟糕的是，验证用户身份并非易事。鉴于泄漏凭据日益泛滥，更先进的自动化爬虫程序在全网发动着凭据填充攻击，保护和监测身份验证端点成为安全团队面临的一个挑战。不但如此，很多身份验证端点依然仅仅依赖于提供正确的用户名和密码，使得恶意攻击者将未被甄别的凭证填充演变为账号盗用。...
2021年3月23日
今天，我们宣布从 Cloudflare 边缘节点提供对恶意软件检测和预防的直接支持，为 Gateway 用户提供对抗安全威胁的另一道防线。...
2020年10月14日
Cloudflare 于十年前诞生，以确保 Web 资产免受攻击并加快访问者的体验为己任。Cloudflare 客户将他们拥有的互联网资产放到我们的网络上。访问者访问这些站点和应用程序能享受到更畅快的体验，但若访问 Cloudflare 网络外的互联网资产，速度并不是同样迅捷的。...
2020年10月14日
2020 年 1 月，我们发布了 Cloudflare for Teams，这是一种在不牺牲性能的前提下保护组织及其遍布全球的员工的新方式。Cloudflare for Teams 内含 Cloudflare Access 和 Cloudflare Gateway 这两大和核心产品。...
2020年10月13日
我们推出了Cloudflare for Teams，使所有组织（无论规模，规模或资源如何）均可访问零信任安全性。从今天开始，我们很高兴地宣布我们新的Teams计划，更具体地说，我们的Cloudflare for Teams免费计划，该计划可以免费保护50个用户。立即注册，开始使用。...
2020年10月12日
运行安全的企业网络是非常困难的。世界各地的员工都在家里工作。应用程序在数据中心内运行，托管在公共云中，并作为服务交付。执着而有动机的攻击者会利用任何漏洞。...