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Cloudflare Gateway

更多帖子

2021年12月06日

告别硬件防火墙，拥抱Cloudflare One！

今天，我们隆重推出新功能，以帮助客户淘汰硬件防火墙设备，迁移到为下一代网络构建的真正云原生防火墙。Cloudflare One 提供一个安全、高性能并支持 Zero Trust 的平台，让管理员可以对所有用户和资源应用一致的安全策略。最重要的是，这个平台建在我们的全球网络之上，您永远不用费心扩展、部署或维护您的边缘安全硬件。...

CIO Week
Cloudflare One
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Cloudflare Gateway
安全

2021年8月20日

在 Cloudflare Gateway 中宣布租户控制

今天，我们很高兴地宣布 Cloudflare Gateway 中的租户控制，这是一项有助于保持工作正常进行的新功能。组织可以将 Cloudflare Gateway 部署到他们的公司设备并应用规则，确保员工只能登录到他们需要的工具的公司版本。现在，团队可以防止用户登录流行应用程序的错误实例。更重要的是，他们可以确保公司数据保留在公司帐户中。...

Cloudflare Zero Trust
Cloudflare Gateway
Road to Zero Trust
Zero Trust
安全

2021年3月30日

终端用户安全：使用 Cloudflare防护帐户盗用

最终用户的帐户安全始终是头等大事，但也是难以解决的问题。更糟糕的是，验证用户身份并非易事。鉴于泄漏凭据日益泛滥，更先进的自动化爬虫程序在全网发动着凭据填充攻击，保护和监测身份验证端点成为安全团队面临的一个挑战。不但如此，很多身份验证端点依然仅仅依赖于提供正确的用户名和密码，使得恶意攻击者将未被甄别的凭证填充演变为账号盗用。...

Security Week
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