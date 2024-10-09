将 Cloudflare Zero Trust 与 Datadog Cloud SIEM 集成
2023-08-03
今天，我们隆重宣布 Cloudflare Zero Trust 与 Datadog 的集成普遍可用...继续阅读 »
2023-08-03
今天，我们隆重宣布 Cloudflare Zero Trust 与 Datadog 的集成普遍可用...继续阅读 »
2023-04-06
使用 Zone Holds 保护您的域、子域或自定义主机名不被意外添加到其他帐户中。默认为所有 Enterprise 计划客户提供...
2023-03-14
宣布在 Sumo Logic 的 Cloud SIEM 中，扩展对 Logpush Zero Trust 日志的自动规范化和相关性支持...
2023-03-07
Zero Trust 仪表板导航将在 2023 年 3 月 20 日...
2022-12-21
今天，我们发布了 DNS 记录注释和标记，让您能够更容易跟踪和管理域名的 DNS 记录...
2020年7月23日
Cloudflare 的仪表板现在支持四种新的语言（和多种区域设置）：西班牙语（以及特定国家/地区的区域设置：智利、厄瓜多尔、墨西哥、秘鲁和西班牙）、巴西葡萄牙语、韩语和繁体中文。我们的客户来自世界各地，有着多样的背景，因此在帮助所有人建设更美好的互联网时，必须以客户的母语来为他们提供产品和服务。...
2019年8月22日
今天，我很高兴能够向我们的免费、专业和商业客户发布一个完全改版的防火墙事件日志。这个新的防火墙事件日志现在可以在控制面板中使用，您不需要做任何事情就可以接收到这个新的功能。...
2019年5月20日
祝贺您度过了Speed Week。在上周，Cloudflare已经：描述了我们的全球网络如何加快互联网速度；推出了HTTP / 2优先级排序模型，该模型将改善所有浏览器上的网络体验；启动了一项图像调整服务，该服务将为每个设备提供最佳图像；...