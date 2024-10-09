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2020年7月23日

Cloudflare 仪表板国际化

Cloudflare 的仪表板现在支持四种新的语言（和多种区域设置）：西班牙语（以及特定国家/地区的区域设置：智利、厄瓜多尔、墨西哥、秘鲁和西班牙）、巴西葡萄牙语、韩语和繁体中文。我们的客户来自世界各地，有着多样的背景，因此在帮助所有人建设更美好的互联网时，必须以客户的母语来为他们提供产品和服务。...

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