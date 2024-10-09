使用 Zone Holds 保护您的域、子域或自定义主机名不被意外添加到其他帐户中。默认为所有 Enterprise 计划客户提供 ...

宣布在 Sumo Logic 的 Cloud SIEM 中，扩展对 Logpush Zero Trust 日志的自动规范化和相关性支持 ...

今天，我们发布了 DNS 记录注释和标记，让您能够更容易跟踪和管理域名的 DNS 记录 ...