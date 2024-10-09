Forrester Research 在其《Forrester Wave™：2025 年第一季度 Web 应用防火墙解决方案》报告中，将 Cloudflare 评为领导者。 ...

Cloudflare 推出统一安全态势管理的一站式平台，帮助保护部署在各类环境中的 SaaS 和 Web 应用。 ...

Cloudflare 致力于保护客户的 API 免被滥用。这并非易事，因为滥用流量有不同的形式，既有大规模的 DDoS 攻击，也有低速缓慢的凭据填充。现在，我们以一种新的方式应对这个挑战：不再仅仅依赖典型的流量指标，而是利用统计机器学习来寻找重要的 API 客户端请求序列。 ...

安全考量应当是软件设计过程中不可分割的一部分，而不应当是事后的想法。了解 Cloudflare 如何遵守 CISA 的 Secure by Design 原则以推进行业变革 ...