主动防御：推出有状态的 API 漏洞扫描器
2026-03-09
全新 Cloudflare Web and API Vulnerability Scanner 帮助团队主动发现逻辑缺陷。使用 AI 构建 API 调用图，我们可以识别标准防御工具未识别的漏洞。...继续阅读 »
2026-03-09
全新 Cloudflare Web and API Vulnerability Scanner 帮助团队主动发现逻辑缺陷。使用 AI 构建 API 调用图，我们可以识别标准防御工具未识别的漏洞。...继续阅读 »
2025-03-20
Forrester Research 在其《Forrester Wave™：2025 年第一季度 Web 应用防火墙解决方案》报告中，将 Cloudflare 评为领导者。...
2025-03-18
Cloudflare 推出统一安全态势管理的一站式平台，帮助保护部署在各类环境中的 SaaS 和 Web 应用。 ...
2024-09-12
Cloudflare 致力于保护客户的 API 免被滥用。这并非易事，因为滥用流量有不同的形式，既有大规模的 DDoS 攻击，也有低速缓慢的凭据填充。现在，我们以一种新的方式应对这个挑战：不再仅仅依赖典型的流量指标，而是利用统计机器学习来寻找重要的 API 客户端请求序列。...
2024-03-04
安全考量应当是软件设计过程中不可分割的一部分，而不应当是事后的想法。了解 Cloudflare 如何遵守 CISA 的 Secure by Design 原则以推进行业变革...
2024年3月04日
恶意行为者利用生成式 AI 来进行更有说服力的网络钓鱼攻击。了解 Cloudflare 的电子邮件安全系统如何利用先进的机器学习模型来看穿欺骗...
2024年3月04日
从识别网络钓鱼尝试到保护应用程序和 API，Cloudflare 使用 AI 来提升其安全解决方案抵御新威胁以及更复杂威胁的有效性...
2024年1月09日
我们的《2024 年 API 安全和管理报告》今天隆重发布。《2024 年 API 安全和管理报告》详细说明了我们如何保护客户，以及这对 API 安全的未来意味着什么，本文是对报告的介绍和补充...
2023年3月20日
欢迎来到 Security Week 2023，了解 Cloudflare 如何帮助组织更容易从保护应用转移到保护员工，并确保他们在任何地方都受到保护...
2023年3月15日
今天，我们隆重推出 Cloudflare Cloudflare API 序列分析。订阅了 API 网关服务的客户可以使用序列分析(Sequence Analytics)，查看对其端点发出的 API 请求的最重要序列...
2023年3月15日
我们今天宣布，Cloudflare 现在可以自动发现所有 API 端点，学习所有 API 网关客户的 API 架构...
2023年3月12日
欢迎来到 Security Week 2023，我们将展示 Cloudflare 如何尽可能容易地从保护应用转移到保护员工，并确保他们在任何地方都受到保护...
2023年2月21日
实施 Zero Trust 并非易事，而且努力有可能停滞不前。面对不断加剧的网络攻击，Zero Trust 安全益发重要，因而有必要设立首席 Zero Trust 官(CZTO)职位...
2022年9月27日
Forrester 在 2022 年第三季度 Forrester Wave™：Web 应用程序防火墙报告中将 Cloudflare 评为“领导者”。该报告按照当前产品、策略和市场存在类别的 24 项标准对 12 家 Web 应用程序防火墙（WAF）提供商进行了评估...
2022年9月06日
Gartner 在 2022 年度 “Gartner® Web 应用程序和 API 保护 (WAAP) 魔力象限™” 报告中评估了 11 家供应商的 “执行能力” 和 “愿景完整性”，并将 Cloudflare 评为“领导者”...