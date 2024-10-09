为了在 AI 时代构建更好的互联网，我们需要负责任的 AI 机器人原则。以下是我们的建议。
2025-09-24
我们提出了一些负责任的 AI 聊天机器人原则作为出发点，这些原则强调透明度、问责制以及对内容访问和使用偏好的尊重。...继续阅读 »
2025-09-24
我们提出了一些负责任的 AI 聊天机器人原则作为出发点，这些原则强调透明度、问责制以及对内容访问和使用偏好的尊重。...继续阅读 »
2024-09-27
在 Cloudflare，我们相信开源的力量。通过我们的扩展开源计划 Project Alexandria，我们正在帮助开源项目拥有一个可持续和可扩展的未来，为它们提供蓬勃发展所需的工具和保护。...
2024-09-22
Cloudflare 成立于 2010 年 9 月 27 日。本周我们庆祝成立十四周年 ...
2024-08-06
阅读本文以了解 Cloudflare 全球骨干网的最新里程碑和扩展，以及它如何支持我们的全球连通云和我们的服务。了解我们的流量工程工具如何与我们的骨干网和底层网络基础设施交互。了解我们的网络如何与公共云、办公室和互联网互连，为全球客户提供卓越的性能、安全性、可编程性和可视性...
2023-09-27
Cloudflare 正式成为青少年。我们成立于 2010 年 9 月 27 日。今天，我们热烈庆祝十三周岁生日...
2023年4月18日
互联网连接的速度更多的是关于减少现实世界的延迟，而不是增加未充分利用的带宽...
2022年12月16日
我们的影响报告是年度摘要，着重强调了我们如何努力打造更好的互联网，以及我们在环境、社会和治理优先事项方面取得的进展...
2022年12月16日
在这篇博客中，我们概述了我们如何在与政府和监管者打交道的过程中，在公司运营所在多个辖区内倡导更好的互联网...
2022年12月16日
关于 IP 阻止的讨论：我们为什么留意到它、它是什么、它用来做什么、它会影响哪些人，以及它为什么是用来解决线上内容的有问题的方式...
2022年9月25日
Cloudflare 创立于 2010 年 9 月 27 日。本周我们将庆祝第 12 个生日。按照一贯做法，我们将宣布一系列产品，作为对互联网的回馈...
2021年9月26日
本周，Cloudflare 迎来了周年庆。11 年前的明天，也就是 2010 年 9 月 27 日，我们成立了这家公司。自我们的第一个生日起，我们的传统做法就是利用这一周来发布创新性的新产品，作为我们回馈给互联网的礼物。...
2021年1月22日
世界各地的政府部门和医疗机构都在艰难应对史上最困难的后勤挑战之一：公平有效地分发 COVID-19 疫苗。...
2021年1月22日
今天，我们很高兴地宣布 Cloudflare 等候室上线！该服务将首先通过名为 Project Fair Shot 的新计划提供给指定客户，旨在解决因 COVID-19 疫苗接种需求爆增而造成预约登记网站瘫痪的问题。...
2020年9月27日
Cloudflare 成立于 2010 年 9 月 27 日，也就是十年前的今天。从某种程度上讲，回首过去十年走过的路颇有挑战，因为我们当中许多人有了根本性的变化。十年前刚成立时，使用我们服务的网站只有数千，我们狭小的办公室设在帕洛阿尔托的一家美甲沙龙楼上，团队成员不足十人，而数据中心地点也只是一手之数。...