构建智能体云：我们在 Agents Week 2026 期间发布的所有产品与功能
2026-04-20
Agents Week 2026 圆满结束。让我们看看我们宣布的所有内容，从计算和安全性，到智能体工具箱、平台工具，以及新兴的智能体 Web。我们为智能体云发布的所有产品和功能。 ...继续阅读 »
2026-04-20
Agents Week 2026 圆满结束。让我们看看我们宣布的所有内容，从计算和安全性，到智能体工具箱、平台工具，以及新兴的智能体 Web。我们为智能体云发布的所有产品和功能。 ...继续阅读 »
2026-04-15
Cloudflare 宣布推出下一版 Agents SDK 预览，从轻量级组件到功能齐全的平台，让 AI 智能体可以思考、行动和持续存在。 ...
2026-04-13
Cloudflare Sandboxes 为 AI 智能体提供了一个持久、隔离的环境：一台真实的计算机，具有 shell、文件系统和后台进程，可以按需启动并能从上次中断处恢复。...
2026-04-12
Cloudflare 的使命始终是帮助构建更好的互联网。有时，这意味着为现有的互联网而构建。有时，这意味着为未来的互联网而构建。 本周，我们将开启 Agents Week 活动，聚焦未来发展。 ...
2026-03-24
我们即将推出 Dynamic Workers，让您能够在安全的轻量级沙箱隔离环境中执行 AI 生成的代码。这种方法比传统容器快 100 倍，支持 AI 智能体沙箱执行实现毫秒级启动。...
2026年3月19日
Kimi K2.5 现已在 Workers AI 上推出，助您在 Cloudflare 开发人员平台上全方位支持智能体。了解我们如何优化推理栈，降低内部智能体用例的推理成本。 ...
2026年2月12日
在线内容的发现方式正在发生转变，从传统的搜索引擎转向需要从为真人用户构建的 Web 中获取结构化数据。如今不能只考虑真人访客，更要开始将智能体视为同等重要的用户。Markdown for Agents 会自动将从我们的网络请求的任何 HTML 页面转换为 Markdown 格式。...
2025年6月18日
我们正在将 use-mcp 开源，这是一个 React 库，只需 3 行代码即可连接到任何 MCP 服务器，我们的 AI Playground 也是一个完整的聊天界面，可连接到远程 MCP 服务器。 ...
2025年6月03日
Knock 如何通过 Cloudflare 的 Agents SDK 和 Cloudflare Workers 打造具有人机交互能力的 AI 智能体。...
2025年5月01日
我们将与 Anthropic、Asana、Atlassian、Block、Intercom、Linear、PayPal、Sentry、Stripe 和 Webflow 合作，推出在 Cloudflare 平台上构建的全新远程 MCP 服务器，让 Claude 用户能够管理...
2025年4月07日
Cloudflare 推出 AI 智能体开发工具包 ，Agents SDK 新增MCP（模型上下文协议）客户端支持、MCP 服务器身份验证/授权/休眠，以及 Durable Objects 免费层级。 ...