修复新的 DNSSEC 资源耗尽漏洞
2024-02-29
Cloudflare 最近修复了两个严重的 DNSSEC 漏洞：CVE-2023-50387 和 CVE-2023-50868。这两个漏洞都会耗尽验证 DNS 解析器的计算资源。这些漏洞不会影响我们的权威 DNS 或 DNS 防火墙产品...继续阅读 »
2024-02-29
Cloudflare 最近修复了两个严重的 DNSSEC 漏洞：CVE-2023-50387 和 CVE-2023-50868。这两个漏洞都会耗尽验证 DNS 解析器的计算资源。这些漏洞不会影响我们的权威 DNS 或 DNS 防火墙产品...继续阅读 »
2023-02-28
介绍驱动 1.1.1.1 和另外几种产品的全新 DNS 平台...
2022-12-15
Cloudflare 正在参与 AS112 项目，成为针对 RFC 1918 地址、动态 DNS 更新和其他模糊地址的反向查找 (PTR) 查询的松散协调、分布式接收器的运营商...
2020-04-02
今天，我们犯了一个错误。这个错误导致许多 LGBTQIA+ 网站被新上线的家庭版 1.1.1.1 服务意外阻止。我想梳理一下当时的情况、具体的原因，以及我们为解决问题所做的事。...
2020年3月31日
2018 年 4 月1 日，我们在改进互联网隐私保护和安全防护的道路上迈出了一大步：正式推出 1.1.1.1 公共 DNS 解析器 — 互联网上速度最快并以隐私为先的公共 DNS 解析器。我们真正做到以隐私为先。...
2018年11月11日
在2018年4月1日，我们推出了1.1.1.1，这是世界上最快的公共DNS解析器。今天，我们推出1.1.1.1移动应用程序，让您在手机上轻松使用1.1.1.1。???...
2018年8月16日
最近，Google 正式发布了 Android 9 Pie，其包含与数字健康、安全性和隐私相关的一系列新功能。如果您在测试版或更新后的版本中使用过网络设置，可能会注意到Android 现在支持一种新的私人 DNS 模式。...
2018年6月05日
如果您还没有听说过，那么我来为你介绍：Cloudflare 在4月1日推出了隐私优先的DNS解析器服务。这不是开玩笑！该服务是我们的第一个以消费者为中心的服务，支持新兴的DNS标准，例如DNS over HTTPS：443和TLS：853以及UDP：53和TCP：53上的传统协议，所有的这些都在一个容易记住的地址中：1.1.1.1。...
2018年4月01日
Cloudflare的使命是帮助建立一个更好的互联网，因此今天我们将推出我们的DNS解析器1.1.1.1 - 递归DNS服务。有了这个产品，我们能够建立一个更快，更安全以及更注重隐私的公共DNS解析器，以此创造一个更好的互联网环境。DNS解析器1.1.1.1可供所有人公开使用 - 它是Cloudflare发布的第一个以消费者为中心的服务。...