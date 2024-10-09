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解析器

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2018年6月05日

为Tor引入DNS解析器

如果您还没有听说过，那么我来为你介绍：Cloudflare 在4月1日推出了隐私优先的DNS解析器服务。这不是开玩笑！该服务是我们的第一个以消费者为中心的服务，支持新兴的DNS标准，例如DNS over HTTPS：443和TLS：853以及UDP：53和TCP：53上的传统协议，所有的这些都在一个容易记住的地址中：1.1.1.1。...

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2018年4月01日

介绍DNS解析器1.1.1.1

Cloudflare的使命是帮助建立一个更好的互联网，因此今天我们将推出我们的DNS解析器1.1.1.1 - 递归DNS服务。有了这个产品，我们能够建立一个更快，更安全以及更注重隐私的公共DNS解析器，以此创造一个更好的互联网环境。DNS解析器1.1.1.1可供所有人公开使用 - 它是Cloudflare发布的第一个以消费者为中心的服务。...

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