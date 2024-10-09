Cloudflare 最近修复了两个严重的 DNSSEC 漏洞：CVE-2023-50387 和 CVE-2023-50868。这两个漏洞都会耗尽验证 DNS 解析器的计算资源。这些漏洞不会影响我们的权威 DNS 或 DNS 防火墙产品 ...

Cloudflare 正在参与 AS112 项目，成为针对 RFC 1918 地址、动态 DNS 更新和其他模糊地址的反向查找 (PTR) 查询的松散协调、分布式接收器的运营商 ...

今天，我们犯了一个错误。这个错误导致许多 LGBTQIA+ 网站被新上线的家庭版 1.1.1.1 服务意外阻止。我想梳理一下当时的情况、具体的原因，以及我们为解决问题所做的事。 ...

去年 4 月 1 日，我们发布了 WARP，这是 1.1.1.1 iOS 和 Android 应用中的一个选项，用于保护和加速互联网连接。如今，数百万用户已通过 WARP 保护他们的移动互联网连接。 ...

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