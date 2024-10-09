您的前端、后端和数据库现在全部集中在一个 Cloudflare Worker 中
2025-04-08
您现在可以在 Cloudflare Workers 上部署静态站点和全栈应用。对 React Router v7、Astro、Vue 等的框架支持及 Cloudflare Vite 插件现已普遍可用。 ...继续阅读 »
2025-04-08
您现在可以在 Cloudflare Workers 上部署静态站点和全栈应用。对 React Router v7、Astro、Vue 等的框架支持及 Cloudflare Vite 插件现已普遍可用。 ...继续阅读 »
2024-04-05
Browser Rendering API 现已向所有付费 Workers 客户提供，并改进了会话管理功能...
2024-04-02
今天，我们欣然发布包括 Workers AI、Cloudflare 的推理平台进入 GA 阶段以及支持使用 LoRA 对模型进行微调，并支持从 HuggingFace 进行一键部署等一系列消息。 Cloudflare Workers 现已支持 Python 编程语言及更多功能...
2023-10-25
我们很高兴地宣布，Cache Reserve 已从测试版升级到正式版，同时还推出了几项令人兴奋的新功能。这些新功能包括将 Cache Reserve 添加到 Cloudflare 仪表板缓存概览部分显示的分析中...
2023-10-24
今天，我们很高兴地告诉大家，Cache Rules 以及其他几个规则产品已普遍可用 (GA)。但这还不是全部——我们还为 Cache Rules 引入了新的配置选项...
2023年9月29日
Cloudflare 宣布后量子加密技术成为正式发布系统...
2023年9月25日
现在，客户可以订阅 Cloudflare 事件警报，并基于受影响的产品和影响程度选择收到通知的时间...
2023年7月19日
Cloudflare Zaraz 已经完成测试版环节，现在向所有客户全面开放。目前已纳入 Cloudflare 开发人员平台的 Free 计划、Paid 计划和 Enterprise 计划中。请访问我们的仪表板，了解更多关于我们不同计划的信息...
2022年9月23日
GA Week 推出了很多新产品，如果您错过了，可以看看这里的概述...
2022年9月22日
我们很高兴能将该服务的覆盖范围扩大到这些亚太地区国家，让更多的客户使用 Cloudflare，精确控制 Cloudflare 网络的哪些部分能够执行需要检查流量的 WAF 或机器人管理等高级功能...
2022年9月21日
R2 现已普遍可用！R2 为开发者提供零出口费用的对象存储...
2022年9月20日
Cloudflare 于 2020 年开始使用 Area 1，并于 2022 年开始收购该公司。令我们印象最深的是，当我们部署 Area 1 时，一夜之间，基本完全解决了网络钓鱼的问题（90% 以上的网络攻击都是由网络钓鱼造成的）。但我们的愿景远不止防止网络钓鱼攻击...
2022年9月20日
数据丢失防护目前可供 Cloudflare 签约客户使用，为客户提供更多选项来保护其敏感数据...
2022年9月20日
仅需点击数下鼠标，即可连接并扫描您的第三方 SaaS 应用程序，以检查文件泄漏，错误配置和影子 IT。Cloudflar CASB 现已普遍可用...
2022年9月20日
Cloudflare One 合作伙伴计划在现有和潜在合作伙伴中备受关注...
2022年9月19日
Cloudflare的威胁运营和研究团队 Cloudforce One 现已投入运行，并开始进行威胁简报。如要了解更多信息，欢迎参加预定 10 月 12 日举行的网络研讨会：“YackingYeti：俄罗斯威胁组织如何瞄准乌克兰——以及全世界”...
2022年9月18日
在接下来的一周里，我们将为您介绍已结束测试并普遍可用的 Cloudflare 产品...