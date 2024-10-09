您现在可以在 Cloudflare Workers 上部署静态站点和全栈应用。对 React Router v7、Astro、Vue 等的框架支持及 Cloudflare Vite 插件现已普遍可用。 ...

Browser Rendering API 现已向所有付费 Workers 客户提供，并改进了会话管理功能 ...

今天，我们欣然发布包括 Workers AI、Cloudflare 的推理平台进入 GA 阶段以及支持使用 LoRA 对模型进行微调，并支持从 HuggingFace 进行一键部署等一系列消息。 Cloudflare Workers 现已支持 Python 编程语言及更多功能 ...

我们很高兴地宣布，Cache Reserve 已从测试版升级到正式版，同时还推出了几项令人兴奋的新功能。这些新功能包括将 Cache Reserve 添加到 Cloudflare 仪表板缓存概览部分显示的分析中 ...

今天，我们很高兴地告诉大家，Cache Rules 以及其他几个规则产品已普遍可用 (GA)。但这还不是全部——我们还为 Cache Rules 引入了新的配置选项 ...