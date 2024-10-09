从被动到主动：利用 LLM 弥补网络钓鱼攻击的漏洞
2026-03-03
电子邮件安全是一场永无止境的军备竞赛。就像二战时期的工程师只加固那些幸存下来成功返航的飞机一样，幸存者偏差掩盖了真正的安全漏洞。但 LLM 可以帮助我们发现此类隐形弱点。...继续阅读 »
2026-03-03
电子邮件安全是一场永无止境的军备竞赛。就像二战时期的工程师只加固那些幸存下来成功返航的飞机一样，幸存者偏差掩盖了真正的安全漏洞。但 LLM 可以帮助我们发现此类隐形弱点。...继续阅读 »
2025-03-24
Security Week 2025 已正式落下帷幕。本周的更新包括对我们 AI 产品线的深入探讨，统一的导航体验，以及对 AI 智能体 Cloudy 的介绍。...
2025-03-18
Cloudflare 推出统一安全态势管理的一站式平台，帮助保护部署在各类环境中的 SaaS 和 Web 应用。 ...
2024-08-16
从美国大选和地缘政治冲突，到企业蒙受数千万美元的损失，网络钓鱼仍然是导致网络损害的根本原因。了解为什么说部署全面的解决方案是得到保护的最佳方式。...
2024-04-17
了解 Cloudflare 的 Cloud Email Security 如何解决二维码网络钓鱼、攻击者为何青睐二维码，以及 Cloudflare 针对不断演变之威胁的主动防御策略...
2024年3月11日
本文将回顾 Security Week 2024 期间发布的博客文章...
2024年3月08日
Cloudflare Radar上新的电子邮件安全部分提供对以下方面的见解：在恶意电子邮件中发现的威胁、垃圾邮件和恶意电子邮件的来源以及旨在防止滥用电子邮件的技术的最新趋势...
2023年8月16日
《2023 年网络钓鱼威胁报告》根据 12 个月内的电子邮件安全数据，分析了数百万封恶意电子邮件、品牌假冒案例、身份欺骗和其他主要攻击趋势...
2023年3月17日
在全球范围内，品牌假冒问题一直是个大问题。设置 SPF、DKIM 和 DMARC 策略是降低风险、防止域名被诈骗电子邮件利用的好方法。但是，维护正确的 SPF 配置可能成本高昂，而且非常耗时，这就是我们推出 Cloudflare DMARC Management 的原因...
2023年3月17日
我们使用 Cloudflare Workers 平台及相关的系列产品构建全新服务。阅读本篇博客文章，即可了解我们如何在 API 技术基础上开发全新的 DMARC Management 解决方案...
2023年3月14日
为了攻破信任防线并诱骗毫无戒备的受害者，绝大多数情况下威胁行为者会使用热门事件作为诱饵。需要密切关注有关硅谷银行 (SVB) 暴雷事件的新闻，并对利用 SVB 作为诱饵来实施随机网络钓鱼攻击的行为保持警惕...
2022年12月12日
我们很高兴与您分享，我们在雅典项目下的产品已扩展为包含 Cloudflare 的 Area 1 Email Security 套件，帮助州政府和地方政府防御各种各样的网络钓鱼攻击，确保选民数据安全无虞...
2022年12月12日
Cloudflare 电子邮件安全工具在 2022 年美国中期选举期间竭力确保竞选者的电子邮件收件箱安全无虞...
2022年9月20日
Cloudflare 于 2020 年开始使用 Area 1，并于 2022 年开始收购该公司。令我们印象最深的是，当我们部署 Area 1 时，一夜之间，基本完全解决了网络钓鱼的问题（90% 以上的网络攻击都是由网络钓鱼造成的）。但我们的愿景远不止防止网络钓鱼攻击...
2022年6月20日
我们正在将 Area 1 集成到我们更广泛的 Zero Trust 套件中，作为这一激动人心的过程的一部分，Cloudflare Gateway 客户很快就能启用针对电子邮件链接的远程浏览器隔离。通过电子邮件链接隔离，获得无与伦比的保护级别，免受基于电子邮件的复杂多渠道攻击...
2022年6月20日
Area 1 拥有庞大的钓鱼活动 TTP、种子基础设施和威胁模式数据集，现已与 Cloudflare 的广大网络和对 DNS 源站、电子邮件或 Web 流量的全球洞察相结合...
2022年6月20日
传统 SEG 架构是为过去的电子邮件环境而构建。了解如何无缝过渡到云原生、先发制人的电子邮件安全...
2022年2月23日
Cloudflare 的使命是帮助构建更好的互联网。我们已经投入巨资建设世界上最强大的云网络，为我们的用户提供更快、更安全、更可靠的互联网。今天，我们向增强我们保护客户的能力迈出了一大步...