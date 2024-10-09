互联网上最常见的用户界面是什么？重新设计 Turnstile 与质询页面
2026-02-27
我们每天处理 76 亿次质询。以下将介绍我们如何运用研究成果、AAA 级无障碍标准以及统一的信息架构，重新设计互联网上最常见的用户界面。...继续阅读 »
2026-02-27
我们每天处理 76 亿次质询。以下将介绍我们如何运用研究成果、AAA 级无障碍标准以及统一的信息架构，重新设计互联网上最常见的用户界面。...继续阅读 »
2025-11-18
2025 年 11 月 18 日，Cloudflare 遭遇了服务中断。此次故障是由机器人管理特征文件的生成逻辑中的一个错误触发，导致众多 Cloudflare 服务受到影响。 ...
2025-09-24
Cloudflare 的内容信号政策为创作者提供了一个新工具来控制对其内容的使用。 ...
2025-09-23
今天，我们宣布推出一种捕获机器人的新方法：使用模型为每个机器人管理客户提供特有的行为异常检测，从而阻止复杂的机器人攻击。 ...
2024-09-27
在今年的 Cloudflare 生日之际，我们扩展了 AI 助手的能力以帮助您构建新的 WAF 规则，向 Radar 添加了新的 AI 机器人和爬虫流量洞察，并为客户提供了新的 AI 机器人拦截功能...
2024年7月11日
Cloudflare 的 2024 年互联网网络安全趋势更新报告覆盖全球流量洞察、机器人流量洞察、API 流量洞察和客户端风险...
2024年7月03日
为了帮助内容创作者维护安全的互联网环境，Cloudflare 刚刚推出了一个全新的“简易按钮”用于阻止所有 AI 机器人。它适用于所有客户，包括使用免费套餐的客户...
2024年2月16日
我们最近分享了 Cloudflare 的 MLOps 方法介绍，该方法提供了 Cloudflare 模型训练和部署流程的整体概述。在这篇文章中，我们将更深入地探讨监控，以及我们如何持续评估支持机器人管理的模型...
2023年3月15日
Cloudflare Fraud Detection 运用机器学习模型，可以更好地保护企业免遭假帐户注册、帐户接管攻击和刷卡攻击，确保企业可以在线运营安全...
2022年9月27日
Forrester 在 2022 年第三季度 Forrester Wave™：Web 应用程序防火墙报告中将 Cloudflare 评为“领导者”。该报告按照当前产品、策略和市场存在类别的 24 项标准对 12 家 Web 应用程序防火墙（WAF）提供商进行了评估...
2022年9月06日
Gartner 在 2022 年度 “Gartner® Web 应用程序和 API 保护 (WAAP) 魔力象限™” 报告中评估了 11 家供应商的 “执行能力” 和 “愿景完整性”，并将 Cloudflare 评为“领导者”...
2022年7月13日
Cloudflare 很荣幸地宣布，我们承诺用于帮助清洁恶意机器人（以及气候）的首批 35,000 棵树已经植下...
2022年3月16日
我叫 Ryan Marlow，是 Envoy Media Group 的首席技术官。我很高兴与您分享关于 Envoy、Cloudflare 的故事，以及我们是如何使用自动程序管理来监控自动化流量的...
2021年3月26日
从即刻起，任何拥有 Pro 或 Business 计划网站的 Cloudflare 用户都可以对机器人采取新的措施。我们在仪表板中新增了高级功能，并对分析功能进行了一些令人兴奋的更新。Free 计划客户将保留“机器人抵御模式”赋予他们的所有权益，我们的“企业级机器人管理”产品也将继续推动创新。...