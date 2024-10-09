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AI 无处不在：WAF 规则构建助手、Cloudflare Radar AI 洞察和更新的 AI 机器人保护

2024-09-27

生日周Bot Management机器人AI 机器人AIMachine Learning生成式 AI安全开发人员开发人员平台应用程序服务产品新闻

在今年的 Cloudflare 生日之际，我们扩展了 AI 助手的能力以帮助您构建新的 WAF 规则，向 Radar 添加了新的 AI 机器人和爬虫流量洞察，并为客户提供了新的 AI 机器人拦截功能...

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2021年3月26日

隆重推出超级机器人抵御模式

从即刻起，任何拥有 Pro 或 Business 计划网站的 Cloudflare 用户都可以对机器人采取新的措施。我们在仪表板中新增了高级功能，并对分析功能进行了一些令人兴奋的更新。Free 计划客户将保留“机器人抵御模式”赋予他们的所有权益，我们的“企业级机器人管理”产品也将继续推动创新。...

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