2025 年 11 月 18 日，Cloudflare 遭遇了服务中断。此次故障是由机器人管理特征文件的生成逻辑中的一个错误触发，导致众多 Cloudflare 服务受到影响。 ...

Cloudflare 的内容信号政策为创作者提供了一个新工具来控制对其内容的使用。 ...

今天，我们宣布推出一种捕获机器人的新方法：使用模型为每个机器人管理客户提供特有的行为异常检测，从而阻止复杂的机器人攻击。 ...

在今年的 Cloudflare 生日之际，我们扩展了 AI 助手的能力以帮助您构建新的 WAF 规则，向 Radar 添加了新的 AI 机器人和爬虫流量洞察，并为客户提供了新的 AI 机器人拦截功能 ...