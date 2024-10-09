15 年来帮助建设更好的互联网：2025 年生日周总结
2025-09-29
Rust 驱动的核心系统、后量子升级、学生免费使用开发人员平台、PlanetScale 集成、开源合作伙伴关系，以及我们有史以来最大规模的实习计划——2026 年招聘 1111 名实习生。...继续阅读 »
2025-09-29
Rust 驱动的核心系统、后量子升级、学生免费使用开发人员平台、PlanetScale 集成、开源合作伙伴关系，以及我们有史以来最大规模的实习计划——2026 年招聘 1111 名实习生。...继续阅读 »
2025-09-23
今天，Cloudflare 自豪地宣布支持现代 Web 生态系统中的两个基石框架：我们与 Webflow 合作赞助 Astro，并与 Netlify 联手赞助 TanStack。...
2025-09-23
Cloudflare 正在与 Coinbase 合作成立 x402 Foundation，并为 Agents SDK 和 MCP 服务器添加 x402 支持。 ...
2024-09-30
总结 2024 年生日周期间发布的所有重大公告。...
2024年9月11日
本博客文章将阐述 Cloudflare 与 CrowdStrike Falcon® Next-Gen SIEM 集成如何帮助客户识别和调查存在风险的用户行为，并结合其他日志源分析数据，发现隐藏的威胁。...
2024年8月12日
卓越的合作伙伴关系推动了 Cloudflare 的成功。我们的 PowerUP 计划为这些合作提供支持，推动创新、盈利和增长。我们通过合作伙伴奖项来庆祝杰出成就。这些合作伙伴塑造了我们的未来，我们特此对其提出表彰...
2024年2月22日
今天，我们很高兴地宣布在 Elastic 上推出新的 Cloudflare Zero Trust 仪表板。使用 Elastic 的共享客户现在可以使用这些预构建的仪表板来存储、搜索和分析他们的 Zero Trust 日志...
2023年5月16日
Cloudflare 与 MosaicML 携手合作，让客户可以在世界各地的任意计算机上自由训练 LLM，转换成本为零。这意味着可以加快训练速度，降低训练成本，并避免供应商锁定...
2023年1月12日
考虑多个解决方案拼凑在一起给 CIO 带来的复杂性，我们正在扩大与 Microsoft 的合作，以打造最好的 Zero Trust 解决方案之一...
2023年1月10日
本周，我们隆重推出“授权服务交付合作伙伴(ASDP)认证计划”，旨在对希望通过 Cloudflare One 交付服务的合作伙伴进行资格验证...
2022年6月23日
隆重推出 Cloudflare One 合作伙伴计划。该计划建立在我们的 Zero Trust、网络即服务和云电子邮件安全产品的基础之上。该计划帮助渠道合作伙伴兑现 Zero Trust 的承诺，同时以切实的方式实现这一重要架构的货币化...
2022年6月08日
今天我们隆重推出 Private Attestation Token（PAT），这是一种完全无形和隐私的方式，用于验证访问网站的是真实的用户...
2022年3月17日
隆重宣布 2021 年度渠道和联盟合作伙伴大奖的得主...
2022年3月17日
今天，我们很高兴地宣布，Cloudflare 和 Aruba 正在携手合作开发一款解决方案，使 Aruba 客户能够将 EdgeConnect SD-WAN 与 Cloudflare 的全球网络连接起来，以通过 Cloudflare One 进一步保障他们的企业流量...
2022年3月17日
隆重宣布与 CrowdStrike 的多项新集成。这些集成将 Cloudflare 庞大的网络和 Zero Trust 套件与 CrowdStrike 的端点检测和响应 (EDR) 及事件补救产品的力量结合在一起...
2021年12月09日
我们欣然宣布推出网络风险合作伙伴计划，与网络保险公司和事件响应提供商携手，帮助我们的客户降低网络风险。Cloudflare 客户可通过我们的合作伙伴获得保费优惠或增强的保障。此外，我们的事件响应合作伙伴正在与我们携手合作，以更快的速度缓解攻击。...
2021年7月22日
Cloudflare 的使命是帮助构建更好的互联网，我们的核心使命是让我们的客户能够轻松地提高其数字资产的性能、安全性和可靠性，无论他们身在何处。这包括中国大陆。自 2015 年以来，Cloudflare 在中国就有客户使用我们的服务，最近，我们通过与中国互联网巨头京东的云部门京东云合作，扩大了我们在中国的业务。...
2021年3月22日
今天，我们很高兴能宣布最新的 Cloudflare One 网络入口合作伙伴关系。Cloudflare One 旨在帮助客户实现一个安全和优化的全球网络。我们知道，以一个全球、安全、高性能和可观察的网络替代 MPLS 链接的承诺将改变企业网络。...