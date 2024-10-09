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2020年9月27日

Cloudflare 创始人的来信（2020）

Cloudflare 成立于 2010 年 9 月 27 日，也就是十年前的今天。从某种程度上讲，回首过去十年走过的路颇有挑战，因为我们当中许多人有了根本性的变化。十年前刚成立时，使用我们服务的网站只有数千，我们狭小的办公室设在帕洛阿尔托的一家美甲沙龙楼上，团队成员不足十人，而数据中心地点也只是一手之数。 ...