15 年来帮助建设更好的互联网：2025 年生日周总结
2025-09-29
Rust 驱动的核心系统、后量子升级、学生免费使用开发人员平台、PlanetScale 集成、开源合作伙伴关系，以及我们有史以来最大规模的实习计划——2026 年招聘 1111 名实习生。...继续阅读 »
2025-09-29
Rust 驱动的核心系统、后量子升级、学生免费使用开发人员平台、PlanetScale 集成、开源合作伙伴关系，以及我们有史以来最大规模的实习计划——2026 年招聘 1111 名实习生。...继续阅读 »
2025-07-17
本文的第二部分是关于我们如何克服挑战，使一个复杂系统更具可扩展性的故事。...
2025-04-01
继实现了业内最快的清除之后，我们现在提高了所有 Cloudflare 计划中的 Instant Purge 配额。...
2024-09-30
总结 2024 年生日周期间发布的所有重大公告。...
2024-09-25
我们很高兴地宣布一个速度上的最新飞跃 —— Speed Brain 。 Speed Brain 使用 Speculation Rules API 来为用户的下一次可能的导航预取内容。目标是在用户导航到网页之前将网页下载到浏览器，从而实现页面的即时加载。...
2023年10月24日
今天，我们很高兴地告诉大家，Cache Rules 以及其他几个规则产品已普遍可用 (GA)。但这还不是全部——我们还为 Cache Rules 引入了新的配置选项...
2021年7月28日
今天，我们很高兴地宣布智能边缘重新验证。它旨在确保计算资源在我们的边缘和浏览器之间高效同步。目前，多达 30% 缓存在 Cloudflare 边缘的对象没有重新验证所需的 HTTP 响应标头。这可能会导致不必要的源调用。...
2021年2月18日
缓存是一个魔术。 Cloudflare 遍布全球的 200 多个数据中心没有以客户的来源来响应每个请求，而是以在地理位置上接近访问者的缓存的内容进行响应。通过让Cloudflare 响应缓存内容的请求，可以显著提高网页的加载性能，同时降低带宽成本。...
2021年2月18日
几年前，我们发布了 Argo 来帮助提高互联网的速度和效率。Argo 会观察网络状况，寻找互联网上最适合源服务器请求的最佳路由，以免传输过程中遭遇拥塞。...
2018年12月24日
站点的第一个字节的时间（TTFB）是从用户开始导航到他们请求的页面的HTML开始到达的时间。在我运行WebPageTest的十多年里，缓慢的TTFB一直是我的痛苦之源。...
2018年7月31日
目前已经有1000万个网站，应用程序和API使用Cloudflare加快其用户的上网速度。我们曾经最多通过151个数据中心每秒上传一千多万个请求。多年来，随着请求的增加，我们对我们的NGINX版本进行了许多修改。这篇文章讲述了其中一项修改内容。...