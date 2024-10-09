网络钓鱼不同寻常的一周，这对您有何启发意义
2024-08-16
从美国大选和地缘政治冲突，到企业蒙受数千万美元的损失，网络钓鱼仍然是导致网络损害的根本原因。了解为什么说部署全面的解决方案是得到保护的最佳方式。...继续阅读 »
2024-08-16
从美国大选和地缘政治冲突，到企业蒙受数千万美元的损失，网络钓鱼仍然是导致网络损害的根本原因。了解为什么说部署全面的解决方案是得到保护的最佳方式。...继续阅读 »
2024-04-17
了解 Cloudflare 的 Cloud Email Security 如何解决二维码网络钓鱼、攻击者为何青睐二维码，以及 Cloudflare 针对不断演变之威胁的主动防御策略...
2024-03-04
从识别网络钓鱼尝试到保护应用程序和 API，Cloudflare 使用 AI 来提升其安全解决方案抵御新威胁以及更复杂威胁的有效性...
2023-08-21
2023 年，网络安全的重要性愈发突显，如果不加以重视，很容易受到网络攻击，带来难以处理的后果。下面的阅读清单可供您了解攻击的方方面面，包括今年的趋势、有关攻击的必要知识，以及使用 Cloudflare 实施保护的指南...
2023-08-16
《2023 年网络钓鱼威胁报告》根据 12 个月内的电子邮件安全数据，分析了数百万封恶意电子邮件、品牌假冒案例、身份欺骗和其他主要攻击趋势...
2023年3月14日
为了攻破信任防线并诱骗毫无戒备的受害者，绝大多数情况下威胁行为者会使用热门事件作为诱饵。需要密切关注有关硅谷银行 (SVB) 暴雷事件的新闻，并对利用 SVB 作为诱饵来实施随机网络钓鱼攻击的行为保持警惕...
2023年3月13日
我们正在通过自动识别并屏蔽所谓的“易混淆”域名，扩大为 Cloudflare One 客户提供的防钓鱼保护...
2023年3月13日
网络钓鱼攻击利用许多不同的方法进行欺骗。最常用的方法无疑是电子邮件，但还包括其他方法。作为我们关于“在网络钓鱼攻击中被假冒最多的 50 个品牌”的文章的后续，我们还提供了一些建议，说明如何能够在您上当之前发现这些诈骗伎俩...
2022年8月11日
2022 年，网络安全的重要性空前突显，如果不加以重视，很容易受到网络攻击，带来难以处理的后果。随着欧洲（乌克兰）战事延续，网络战也有增无减，毕竟现在网民达到空前的规模，2022 年初为 49.5 亿人，占世界总人口的 62.5%（据估计，该数字在 2021 年增长了大约 4%，在 2020 年增长了 7.3%）。 今年以来，Cloudflare 一直在宣布推出新的产品、解决方案和计划，由此可见，我们多年来一直在防止和缓解网络攻击并不断从中学习，而我们遇到的大大小小的网络攻击不下几千次。目前，我们平均每天要阻止 1240 亿次网络威胁。我们处理攻击的次...
2022年8月09日
2022 年 8 月 9 日，Twilio 宣布 遭到一次针对性的网络钓鱼攻击。在Twilio 受到攻击的大约同一时间，我们发现了一次针对 Cloudflare 员工的类似攻击...
2022年6月20日
我们正在将 Area 1 集成到我们更广泛的 Zero Trust 套件中，作为这一激动人心的过程的一部分，Cloudflare Gateway 客户很快就能启用针对电子邮件链接的远程浏览器隔离。通过电子邮件链接隔离，获得无与伦比的保护级别，免受基于电子邮件的复杂多渠道攻击...
2022年6月20日
传统 SEG 架构是为过去的电子邮件环境而构建。了解如何无缝过渡到云原生、先发制人的电子邮件安全...
2022年3月14日
我们预计在 2022 年第二季度初会完成对 Area 1 的收购，此后，我们打算允许所有付费自助服务套餐采用其电子邮件安全技术，不收取额外费用...
2021年9月27日
今天，我们推出了一个新的工具来对付电子邮件欺骗和网络钓鱼，并改善电子邮件的发送情况：全新电子邮件安全 DNS 向导可用于创建 DNS 记录，...