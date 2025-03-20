Cloudflare 部落格

爬行次數遠超引薦流量：瞭解 AI 對內容提供者的影響
2025-07-01
Cloudflare Radar 現在可以顯示特定 AI 模型向網站傳送流量的頻率與其爬行該網站之頻率的相對關係。這有助於網站擁有者決定允許或封鎖哪些 AI 機器人。 ...繼續閱讀 »
2025-07-01
Cloudflare Radar 現在可以顯示特定 AI 模型向網站傳送流量的頻率與其爬行該網站之頻率的相對關係。這有助於網站擁有者決定允許或封鎖哪些 AI 機器人。 ...繼續閱讀 »
2025-06-12
2025 年 6 月 12 日，包括 Workers KV、Access、WARP 和 Cloudflare 儀表板在內的多項 Cloudflare 服務出現長達 2 小時 28 分鐘的中斷。...
2025-05-01
我們正在與 Anthropic、Asana、Atlassian、Block、Intercom、Linear、PayPal、Sentry、Stripe 和 Webflow 合作，推出基於 Cloudflare 建置的新遠端 MCP 伺服器，讓 Claude 使用者...
2025-04-22
2025 年第一季，我們觀測到全球多地因光纜損壞、停電、自然災害、火災、網路攻擊及技術故障導致網際網路中斷。...
2025-04-14
2025 年 Developer Week 已圓滿結束。下面來快速回顧一下創新週期間發佈的公告和深度技術探討。...
2025-04-11
探索開發人員如何使用 Cloudflare 來擴展 AI 工作負載和精簡自動化，瞭解 Workers Launchpad 群組 #4 的參與者如何進行構建，並查看加入群組 #5 的新創公司...
2025-04-11
我們宣佈推出 Workers VPC，這是一個全球私人網路，讓部署在 Cloudflare Workers 上的應用程式能夠連線至您的舊式雲端基礎架構。 ...
2025-04-10
我們使用開發人員平台（利用 Cloudflare Workers、Durable Objects 和 Queues），從頭開始重新架構了 Super Slurper，並將傳輸速度提升高達 5 倍。...
2025-04-09
宣佈推出 Cloudflare Realtime 和 RealtimeKit，這是一套完整的工具組，可幫助開發人員在數天內交付即時音訊和視訊應用程式，並提供適用於 Kotlin、React Native、Swift、JavaScript 和 Flutter 的 SDK。...
2025-04-08
現在，您可在 Cloudflare Workers 上部署靜態網站和完整堆疊應用程式。React Router v7、Astro、Vue 等的架構支援，以及Cloudflare Vite 外掛程式現已正式推出。 ...
2025-04-07
Cloudflare 收購 Outerbase，擴展了我們的資料庫和 AI 主體開發人員體驗功能。...
2025-04-07
Workflows 是一個直接在 Workers 之上構建的持久執行引擎，現已正式推出。我們已推出全新的人機互動功能、更大規模和更多指標。...
2025-04-07
Cloudflare 提供適用於 AI 代理程式的工具組，其中包括適用於 MCP（模型情境通訊協定）用戶端的全新 Agents SDK 支援、適用於 MCP 伺服器的驗證/授權/休眠，以及Durable Objects 免費方案。 ...
2025-04-06
Cloudflare 的 2025 年 Developer Week 即將拉開序幕，這是我們專門面向開發人員發佈公告的創新週。...
2025-04-01
繼實現業界最快的清除速度後，我們現已在所有 Cloudflare 方案增加即時清除配額。...
2025-03-24
2025 年 Security Week 已正式落下帷幕。本週的更新包括對我們 AI 產品的深入探討、統一的導覽體驗，以及對 AI 主體 Cloudy 的介紹。...
2025-03-21
使用 Cloudflare 的 CASB，整合、掃描和偵測雲端儲存帳戶中的敏感性資料和設定錯誤。...
2025-03-20
Forrester Research 在《2025 年第一季 Forrester Wave™：Web 應用程式防火牆解決方案》報告中將 Cloudflare 評為「領導者」。...
2025-03-20
Cloudflare 推出首款 AI 主體 Cloudy，協助 Cloudflare 管理員輕鬆理解複雜的設定。...