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Cloudflare 部落格

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爬行次數遠超引薦流量：瞭解 AI 對內容提供者的影響

2025-07-01

Cloudflare Radar 現在可以顯示特定 AI 模型向網站傳送流量的頻率與其爬行該網站之頻率的相對關係。這有助於網站擁有者決定允許或封鎖哪些 AI 機器人。 ...

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爬行次數遠超引薦流量：瞭解 AI 對內容提供者的影響

2025 年 6 月 12 日 Cloudflare 服務中斷

2025-06-12

OutagePost Mortem

2025 年 6 月 12 日，包括 Workers KV、Access、WARP 和 Cloudflare 儀表板在內的多項 Cloudflare 服務出現長達 2 小時 28 分鐘的中斷。...

MCP 示範日：10 家領先的 AI 公司如何在 Cloudflare 上建置 MCP 伺服器

2025-05-01

AI代理程式MCPCloudflare Workers開發人員開發人員平台

我們正在與 Anthropic、Asana、Atlassian、Block、Intercom、Linear、PayPal、Sentry、Stripe 和 Webflow 合作，推出基於 Cloudflare 建置的新遠端 MCP 伺服器，讓 Claude 使用者...

遭受 2,050 萬次 DDoS 攻擊，較去年同比增長 358%：Cloudflare 2025 年第一季度 DDoS 威脅報告

2025-04-27

DDoS 報告DDoS勒索攻擊攻擊RadarMirai

DDoS 攻擊正在激增。2025 年第一季，Cloudflare 封鎖了超過 2,000 萬次攻擊（較去年同比增長 358%），以及破紀錄的攻擊流量分別為 5.6 Tbps 和 4.8 Bpps。...

新年無關停：2025 年第一季網際網路中斷摘要

2025-04-22

Radar網際網路關閉網際網路流量消費者服務

2025 年第一季，我們觀測到全球多地因光纜損壞、停電、自然災害、火災、網路攻擊及技術故障導致網際網路中斷。...

2025 年 Developer Week 總結

2025-04-14

Developer Week開發人員AI

2025 年 Developer Week 已圓滿結束。下面來快速回顧一下創新週期間發佈的公告和深度技術探討。...

新創公司聚焦：藉助群組 #5 構建 AI 代理程式並加速創新

2025-04-11

Developer WeekWorkers Launchpad開發人員開發人員平台無伺服器Cloudflare Workers

探索開發人員如何使用 Cloudflare 來擴展 AI 工作負載和精簡自動化，瞭解 Workers Launchpad 群組 #4 的參與者如何進行構建，並查看加入群組 #5 的新創公司...

一個全球虛擬私人雲端，用於在 Cloudflare Workers 上建置安全的跨雲端應用程式

2025-04-11

Developer WeekCloudflare WorkersWorkers VPC

我們宣佈推出 Workers VPC，這是一個全球私人網路，讓部署在 Cloudflare Workers 上的應用程式能夠連線至您的舊式雲端基礎架構。 ...

藉助 Workers、 Durable Objects 和 Queues 讓 Super Slurper 速度提升 5 倍

2025-04-10

Developer WeekR2 Super SlurperCloudflare WorkersDurable ObjectsCloudflare QueuesQueues

我們使用開發人員平台（利用 Cloudflare Workers、Durable Objects 和 Queues），從頭開始重新架構了 Super Slurper，並將傳輸速度提升高達 5 倍。...

藉助 Cloudflare Realtime 和 RealtimeKit 讓您的應用程式具有名副其實的互動性

2025-04-09

Developer WeekWebRTCCloudflare Calls即時TURN 伺服器

宣佈推出 Cloudflare Realtime 和 RealtimeKit，這是一套完整的工具組，可幫助開發人員在數天內交付即時音訊和視訊應用程式，並提供適用於 Kotlin、React Native、Swift、JavaScript 和 Flutter 的 SDK。...

前端、後端和資料庫 — 現在集中於一個 Cloudflare Worker 中

2025-04-08

Developer Week開發人員前端完整堆疊正式推出Cloudflare PagesCloudflare WorkersMySQLHyperdrive

現在，您可在 Cloudflare Workers 上部署靜態網站和完整堆疊應用程式。React Router v7、Astro、Vue 等的架構支援，以及Cloudflare Vite 外掛程式現已正式推出。 ...

Cloudflare 收購 Outerbase，以擴展我們的資料庫和 AI 主體開發人員體驗功能

2025-04-07

Developer WeekD1Durable Objects開發人員平台Cloudflare Workers

Cloudflare 收購 Outerbase，擴展了我們的資料庫和 AI 主體開發人員體驗功能。...

Cloudflare Workflows 現已正式推出：可用於生產環境的持久執行

2025-04-07

Developer WeekCloudflare WorkersWorkflows開發人員平台

Workflows 是一個直接在 Workers 之上構建的持久執行引擎，現已正式推出。我們已推出全新的人機互動功能、更大規模和更多指標。...

將代理程式拼圖拼湊在一起：MCP、驗證與授權，以及Durable Objects 免費方案

2025-04-07

Developer WeekAI代理程式開發人員模型情境通訊協定，MCP

Cloudflare 提供適用於 AI 代理程式的工具組，其中包括適用於 MCP（模型情境通訊協定）用戶端的全新 Agents SDK 支援、適用於 MCP 伺服器的驗證/授權/休眠，以及Durable Objects 免費方案。 ...

歡迎參加 2025 年 Developer Week

2025-04-06

Developer Week開發人員

Cloudflare 的 2025 年 Developer Week 即將拉開序幕，這是我們專門面向開發人員發佈公告的創新週。...

「有了即時清除功能，您就能即時清除所有內容！」 — 所有清除方法現開放給所有客戶使用

2025-04-01

快取速度與可靠性效能快取清除

繼實現業界最快的清除速度後，我們現已在所有 Cloudflare 方案增加即時清除配額。...

2025 年 Security Week：回顧

2025-03-24

Security Week應用程式安全性Zero Trust電子郵件安全AI

2025 年 Security Week 已正式落下帷幕。本週的更新包括對我們 AI 產品的深入探討、統一的導覽體驗，以及對 AI 主體 Cloudy 的介紹。...

使用 Cloudflare One 偵測 AWS 和 GCP 中的敏感性資料和設定錯誤

2025-03-21

Security WeekCloudflare OneCASBDLPAWSGoogle CloudZero Trust

使用 Cloudflare 的 CASB，整合、掃描和偵測雲端儲存帳戶中的敏感性資料和設定錯誤。...

Cloudflare在 2025 年 Forrester 報告中獲評為 Web 應用程式防火牆解決方案領導者

2025-03-20

Security Week應用程式安全性WAFWeb 應用程式防火牆API 安全Forrester

Forrester Research 在《2025 年第一季 Forrester Wave™：Web 應用程式防火牆解決方案》報告中將 Cloudflare 評為「領導者」。...

隆重推出 Cloudflare 用於簡化複雜設定的 AI 主體 Cloudy

2025-03-20

Workers AICloudflare Workers開發人員平台開發人員LLMWAFCloudflare OneZero TrustCloudflare Zero TrustSASE安全 Web 閘道 (SWG)測試版網路服務

Cloudflare 推出首款 AI 主體 Cloudy，協助 Cloudflare 管理員輕鬆理解複雜的設定。...