Cloudflare 部落格

藉助 Cloudflare Realtime 和 RealtimeKit 讓您的應用程式具有名副其實的互動性

2025-04-09

宣佈推出 Cloudflare Realtime 和 RealtimeKit，這是一套完整的工具組，可幫助開發人員在數天內交付即時音訊和視訊應用程式，並提供適用於 Kotlin、React Native、Swift、JavaScript 和 Flutter 的 SDK。 ...