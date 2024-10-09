免费开始使用|联系销售团队|

Cloudflare 博客

订阅以接收新文章的通知：

网络

更多帖子

2022年11月25日

Cloudflare 服务器不再拥有 IP - 那么它们如何连接到互联网？

从历史上看，我们很少谈论我们的服务器如何获取来自互联网的内容。在这篇博客中，我们将介绍这一差距。 我们将讨论我们如何管理 Cloudflare 的 IP 地址用于检索来自互联网的数据，我们的出口网络设计如何发展至今，我们如何优化它以最大程度利用可用的IP空间，并介绍我们的软 Anycast 技术...

网络

2020年8月04日

隆重推出 Cloudflare Network Interconnect

今天，我们很高兴地宣布 Cloudflare Network Interconnect（CNI）上线运营。CNI 使我们的客户无论身在何处都可以将分支机构和总部直接与 Cloudflare 互连，将 Cloudflare 的全套网络功能引入他们的物理网络边缘。与使用公共互联网连接到 Cloudflare 相比，使用 CNI 进行互连具有安全性、可靠性和性能上的优势...

产品新闻
网络
Network Interconnect

2019年8月13日

Magic Transit：Cloudflare规模的网络功能

今天我们发布了Cloudflare Magic Transit，它使Cloudflare的网络可被互联网上的任意IP流量使用。到目前为止，Cloudflare主要运营代理服务：我们的服务器终止与Internet用户的HTTP、TCP和UDP会话，并通过与原始服务器创建的新会话传递这些数据。通过Magic Transit，我们现在还在IP层进行运营：除了终止会话之外，我们的服务器还在逐个数据包的基础上应用一套网络功能（DoS缓解、防火墙、路由等等）。...

速度和可靠性
Magic Transit
网络
Anycast
TCP