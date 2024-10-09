QUIC 行动：修补一个广播地址放大漏洞
2025-02-10
Cloudflare 最近接到了一组研究人员的联系，他们声称通过 QUIC 互联网测量研究发现了一个广播放大漏洞。我们已经实施了一项缓解措施。...继续阅读 »
2025-02-10
Cloudflare 最近接到了一组研究人员的联系，他们声称通过 QUIC 互联网测量研究发现了一个广播放大漏洞。我们已经实施了一项缓解措施。...继续阅读 »
2024-03-06
隆重推出 Magic Cloud Networking，用于可视化和自动化云网络的全新系列功能，让客户能够安全、便捷、无缝地连接到公共云环境...
2023-09-25
介绍 Cloudflare 网络团队中最聪明的成员，其致力于确保您的在线状态保持不变，无论底层互联网基础设施发生何种情况...
2023-09-20
我们想给您一个幕后的视角，让您了解我们如何发展产品的核心机制，即它如何启动流量队列以响应流量高峰...
2023-04-18
从今天起，您无需成为网络工程师也能知道您的互联网在哪些方面表现出色。让我们告诉您我们是怎么做的...
2022年11月29日
今天，与我们的战略合作伙伴一起，我们非常高兴地宣布通过扩大 Cloudflare One 产品套件来解决这些难题，为位于中国的用户和组织创造最佳的 SASE 体验...
2022年11月25日
从历史上看，我们很少谈论我们的服务器如何获取来自互联网的内容。在这篇博客中，我们将介绍这一差距。 我们将讨论我们如何管理 Cloudflare 的 IP 地址用于检索来自互联网的数据，我们的出口网络设计如何发展至今，我们如何优化它以最大程度利用可用的IP空间，并介绍我们的软 Anycast 技术...
2022年11月24日
互联网上的路由遵循一些基本原则。遗憾地是，互联网上并非所有的东西都是对等的，预置可能弊大于利。在本篇博客文章中，我们将讨论预置要解决的问题，以及一些替代解决方案...
2022年11月18日
Cloudflare 正在建设世界上最快的网络。因为现在是 Developer Week，我们想提供关于 Workers 产品相对于竞争对手的表现以及我们总体网络性能的更新...
2022年10月19日
Cloudflare 的 Peering Portal 允许用户使用现有 PeeringDB 凭据登录，并直接从门户请求与 Cloudflare 进行对等互连会话...
2022年9月26日
完美结合：5G 移动网络和 Cloudflare 的一体化 SASE 平台...
2022年3月18日
作为一家公司，我们不断自问，可以做什么来为客户提供更多价值，包括与合作伙伴之间的集成解决方案...
2021年3月22日
Magic WAN 为您的整个企业网络提供安全、高性能的连接和路由，降低成本和操作复杂性。Magic Firewall 与 Magic WAN 无缝集成，使您能在边缘执行网络防火墙策略，覆盖来自贵组织网络内部任何实体的流量。...
2021年3月02日
我们在此欣然宣布，Cloudflare 已获评为 2021 年第一季度 Forrester WaveTM DDoS 防护解决方案领导者。请在此下载免费报告副本。...
2020年8月04日
今天，我们很高兴地宣布 Cloudflare Network Interconnect（CNI）上线运营。CNI 使我们的客户无论身在何处都可以将分支机构和总部直接与 Cloudflare 互连，将 Cloudflare 的全套网络功能引入他们的物理网络边缘。与使用公共互联网连接到 Cloudflare 相比，使用 CNI 进行互连具有安全性、可靠性和性能上的优势...
2020年4月30日
各种规模、持续时间和持久性的 DDoS 攻击不断激增，使 DDoS 防护成为每个企业和组织在线业务的基础部分。但是，在选择 DDoS 保护解决方案时，安全和风险管理技术专业人员需要评估包括网络容量、管理功能、全球分布、警报、报告和支持在内的关键考虑因素。...
2020年3月17日
随着 COVID-19 疫情的持续，越来越多的国家/地区和城市正在建立隔离区或防疫封锁线，互联网已成为许多人与亲朋好友保持联络的主要途径。它也是全球经济运转的重要动力来源，因为许多公司的员工现在都居家办公。...
2019年8月13日
今天我们发布了Cloudflare Magic Transit，它使Cloudflare的网络可被互联网上的任意IP流量使用。到目前为止，Cloudflare主要运营代理服务：我们的服务器终止与Internet用户的HTTP、TCP和UDP会话，并通过与原始服务器创建的新会话传递这些数据。通过Magic Transit，我们现在还在IP层进行运营：除了终止会话之外，我们的服务器还在逐个数据包的基础上应用一套网络功能（DoS缓解、防火墙、路由等等）。...