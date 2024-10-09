Cloudflare Developer Week 2025 已落下帷幕。让我们快速回顾一下本周发布的公告和深入技术探讨。 ...

了解开发人员如何使用 Cloudflare 来扩展 AI 工作负载并简化自动化， Workers Launchpad 第四期参与者如何进行构建，以及参与第五期的初创公司 ...

我们隆重推出 Workers VPC：这是一个全球专用网络，让客户可以将部署在 Cloudflare Workers 上的应用连接到旧有的云基础设施。 ...

我们使用开发人员平台，充分利用 Cloudflare Workers、Durable Objects 和 Queues 等技术重新设计了 Super Slurper 架构，并将数据传输速度提高了 5 倍。 ...

隆重推出 Cloudflare Realtime 和 RealtimeKit，这是一套完整的工具包，让开发人员可以使用适用于 Kotlin、React Native、Swift、JavaScript 和 Flutter 等编程语言的 SDK，在几天内快速交付实时音频和视频应用。 ...