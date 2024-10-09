Developer Week 2025 总结
2025-04-14
Cloudflare Developer Week 2025 已落下帷幕。让我们快速回顾一下本周发布的公告和深入技术探讨。...继续阅读 »
2025-04-14
Cloudflare Developer Week 2025 已落下帷幕。让我们快速回顾一下本周发布的公告和深入技术探讨。...继续阅读 »
2025-04-11
了解开发人员如何使用 Cloudflare 来扩展 AI 工作负载并简化自动化， Workers Launchpad 第四期参与者如何进行构建，以及参与第五期的初创公司...
2025-04-11
我们隆重推出 Workers VPC：这是一个全球专用网络，让客户可以将部署在 Cloudflare Workers 上的应用连接到旧有的云基础设施。 ...
2025-04-10
我们使用开发人员平台，充分利用 Cloudflare Workers、Durable Objects 和 Queues 等技术重新设计了 Super Slurper 架构，并将数据传输速度提高了 5 倍。...
2025-04-09
隆重推出 Cloudflare Realtime 和 RealtimeKit，这是一套完整的工具包，让开发人员可以使用适用于 Kotlin、React Native、Swift、JavaScript 和 Flutter 等编程语言的 SDK，在几天内快速交付实时音频和视频应用。...
2025年4月08日
您现在可以在 Cloudflare Workers 上部署静态站点和全栈应用。对 React Router v7、Astro、Vue 等的框架支持及 Cloudflare Vite 插件现已普遍可用。 ...
2025年4月07日
Cloudflare 已收购 Outerbase，这将扩展我们的数据库并改善开发人员构建智能体的体验。...
2025年4月07日
Workflows —— 基于 Workers 构建的持久执行引擎——现已正式发布。我们已推出全新的人机交互能力，提供更强大的扩展性和更丰富的指标。...
2025年4月07日
Cloudflare 推出 AI 智能体开发工具包 ，Agents SDK 新增MCP（模型上下文协议）客户端支持、MCP 服务器身份验证/授权/休眠，以及 Durable Objects 免费层级。 ...
2025年4月06日
Cloudflare 2025 年度 Developer Week 即将拉开帷幕——这是我们专门向开发人员发布公告的创新周。...
2024年4月08日
Developer Week 2024 年正式落下帷幕。让我们快速回顾一下过去一周已发布的公告与深入的技术探讨...
2024年4月05日
Browser Rendering API 现已向所有付费 Workers 客户提供，并改进了会话管理功能...
2024年4月05日
我们欣然宣布，支持开发人员打造强大实时、协作、多人应用的领先工具 PartyKit 已成功并入 Cloudflare 大家庭。...
2024年4月05日
如今，您可以使用自己框架的开发服务器，同时访问 D1 数据库、R2 对象存储、AI 模型等。实现毫秒级本地迭代，打造在 CloudFlare 平台上运行的复杂 Web 应用。...
2024年4月04日
我们今天发布了五项更新，旨在为您提供更 多功能——渐进式部署、Tail Workers 中的源映射堆栈跟踪、全新的速率限制 API、全新的 API SDK，以及对 Durable Objects 的更新——每项更新都旨在满足重要的生产服务需求...
2024年4月03日
我们欣然公布 Cloudflare R2 的三项新功能：事件通知、支持从 Google Cloud Storage 迁移，以 及低频访问存储层...
2024年4月02日
今天，我们欣然发布包括 Workers AI、Cloudflare 的推理平台进入 GA 阶段以及支持使用 LoRA 对模型进行微调，并支持从 HuggingFace 进行一键部署等一系列消息。 Cloudflare Workers 现已支持 Python 编程语言及更多功能...
2024年4月02日
Workers AI 现在支持使用 LoRA 对模型进行微调。但是，LoRA 的定义及其工作原理是什么呢？在这篇文章中，我们将探讨模型微调、LoRA 甚至是一些数学原理，分享 LoRA 底层工作原理的详细信息...
2024年4月01日
D1——Cloudflare 的 SQL 数据库——现已正式发布。增加对 10 GB 数据库、数据导出和增强查询调试的支持，使开发人员能够利用 D1 构建生产就绪的应用程序，以满足其对关系型 SQL 数据库的全部需求...
2024年4月01日
全栈应用的核心部分是存储和保留数据！我们希望宣布一系列产品更新来拉开本届 Developer Week 的序幕，这些更新旨在帮助开发人员在 Cloudflare 上构建有状态的应用程序，包括正式发布 D1 和 Hyperdrive，前者是 Cloudflare 的 SQL 数据库，后者是 Cloudflare 的数据加速服务...