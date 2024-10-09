更多帖子

2019年1月24日

HTTP / 3：从头到脚的介绍

HTTP是支持Web的应用程序协议。在1991年，它以所谓的HTTP/0.9协议开始，到1999年发展为HTTP/1.1，并在IETF (Internet Engineering Task Force)中标准化。HTTP/1.1在很长一段时间内已经表现得足够好了，但是Web上不断变化的需求使得我们需要一个更适合的协议，于是HTTP/2在2015年出现了。最近又有新闻宣称IETF打算提供一个新版本——HTTP/3。 ...