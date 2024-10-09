QUIC 行动：修补一个广播地址放大漏洞
2025-02-10
Cloudflare 最近接到了一组研究人员的联系，他们声称通过 QUIC 互联网测量研究发现了一个广播放大漏洞。我们已经实施了一项缓解措施。...继续阅读 »
2025-02-10
Cloudflare 最近接到了一组研究人员的联系，他们声称通过 QUIC 互联网测量研究发现了一个广播放大漏洞。我们已经实施了一项缓解措施。...继续阅读 »
2022-12-30
那么在 2022 年进行的所有这些工作组会议、规范文件和附带活动中发生了什么事情呢？Web 协议的实施者和部署者在做什么？接下来会发生什么呢...
2022-06-24
今天我们隆重推出新功能：管理员可以将 Zero Trust 检查策略应用于 HTTP/3 流量...
2019年1月24日
HTTP是支持Web的应用程序协议。在1991年，它以所谓的HTTP/0.9协议开始，到1999年发展为HTTP/1.1，并在IETF (Internet Engineering Task Force)中标准化。HTTP/1.1在很长一段时间内已经表现得足够好了，但是Web上不断变化的需求使得我们需要一个更适合的协议，于是HTTP/2在2015年出现了。最近又有新闻宣称IETF打算提供一个新版本——HTTP/3。...