Cloudflare 如何利用全球最大的性能数据集合，使其全球最快的网络变得更快
2025-09-26
Cloudflare 正利用其庞大的流量数据，通过分析每个独立网络的特性并优化我们的拥塞控制系统，从而实现前所未有的响应速度。 ...继续阅读 »
2025-09-26
Cloudflare 正利用其庞大的流量数据，通过分析每个独立网络的特性并优化我们的拥塞控制系统，从而实现前所未有的响应速度。 ...继续阅读 »
2025-04-01
继实现了业内最快的清除之后，我们现在提高了所有 Cloudflare 计划中的 Instant Purge 配额。...
2024-09-25
我们很高兴地宣布一个速度上的最新飞跃 —— Speed Brain 。 Speed Brain 使用 Speculation Rules API 来为用户的下一次可能的导航预取内容。目标是在用户导航到网页之前将网页下载到浏览器，从而实现页面的即时加载。...
2023-09-04
在本博客中，我们将对“连接合并”进行更深入的探讨，并特别关注大规模的管理问题...
2023年6月18日
Cloudflare 正在证明我们的产品是最快的。我们也在让用户尽可能轻松地达到同样的速度。...
2023年6月06日
在 HTTP/3 RFC 即将迎来一周岁生日之际，我们研究了 2022 年 5 月至 2023 年 5 月期间 HTTP 版本的使用趋势。我们发现，浏览器对 HTTP/3 的使用在继续增长，但搜索引擎和社交媒体机器人仍然在实际上忽略了最新版本的 Web 核心协议...
2023年4月18日
从今天起，您无需成为网络工程师也能知道您的互联网在哪些方面表现出色。让我们告诉您我们是怎么做的...
2023年2月13日
上周末发生的 DDoS 攻击已破纪录。上周末，Cloudflare 检测到并缓解了几十起超大体量的 DDoS 攻击。大多数攻击的峰值范围为 5000-7000 万个请求/秒 (rps)，最大的一次攻击超过 7100 万个 rps...
2022年12月15日
Cloudflare 正在参与 AS112 项目，成为针对 RFC 1918 地址、动态 DNS 更新和其他模糊地址的反向查找 (PTR) 查询的松散协调、分布式接收器的运营商...
2022年10月07日
宣布支持从 Cloudflare Pages 项目发送 Early Hints...
2022年8月02日
今天，我们很高兴地宣布为我们的负载平衡器推出大家盼望已久的功能 – 加权池...
2022年7月08日
Automatic Signed Exchanges 能够显著提升您的站点访问者数量...
2022年5月25日
我们如何重新设计 DNS 管道，以显著提高所有区域的 DNS 传播速度...
2022年4月12日
欢迎阅读我们 2022 年度的第一份 DDoS 报告，也是迄今为止第九份报告。本报告包括 2022 年 1 月至 3 月期间，在 Cloudflare 全球网络的应用层和网络层观察到的新数据点和深入分析...
2021年12月10日
隆重宣布，Cloudflare 已经加入 Microsoft 365 网络合作伙伴计划（NPP）。Cloudflare One 为 Cloudflare 客户到 Microsoft 365 的流量提供了一条优化的路径，表明通过 Cloudflare 网络接入有助于优化用户与微软的连接，因而在最近获得加入 NPP 的资格。...
2021年12月10日
如果我们说，您的 IP 网络能提速 10%，而且只需要联系您的帐户团队就能实现，您会怎么说？...
2021年11月20日
两个多月前，我们分享了全球最后一英里网络的广泛基准测试结果。结果显示，基于一系列的测试（TCP 连接时间、接收第一个字节的时间、接收最后一个字节的时间）和一系列测量值（平均值为 p95），Cloudflare 是全球 49% 的网络中最快的提供商。从那时起，我们一直在不断努力...
2021年9月13日
今天， Workers 速度比三年前提高了 30%（P90）。而且其速度比 Lambda@Edge 快 210%，比 Lambda 快 298%。...
2021年3月25日
今天，我们欣然宣布 Page Shield，这是一个客户端安全产品，供客户用于检测最终用户浏览器中的攻击。...