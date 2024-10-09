免费开始使用|联系销售团队|

Cloudflare 博客

订阅以接收新文章的通知：

速度和可靠性

更多帖子

2021年11月20日

网络性能更新：Full Stack Week

两个多月前，我们分享了全球最后一英里网络的广泛基准测试结果。结果显示，基于一系列的测试（TCP 连接时间、接收第一个字节的时间、接收最后一个字节的时间）和一系列测量值（平均值为 p95），Cloudflare 是全球 49% 的网络中最快的提供商。从那时起，我们一直在不断努力...

Full Stack Week
Network Performance Update
速度和可靠性