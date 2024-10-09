Cloudflare 正利用其庞大的流量数据，通过分析每个独立网络的特性并优化我们的拥塞控制系统，从而实现前所未有的响应速度。 ...

继实现了业内最快的清除之后，我们现在提高了所有 Cloudflare 计划中的 Instant Purge 配额。 ...

我们很高兴地宣布一个速度上的最新飞跃 —— Speed Brain 。 Speed Brain 使用 Speculation Rules API 来为用户的下一次可能的导航预取内容。目标是在用户导航到网页之前将网页下载到浏览器，从而实现页面的即时加载。 ...

既然我们已经在 Cloudflare 中消除了 CAPTCHA，我们想让 CAPTCHA 加速在互联网上消亡。我们隆重宣布 Turnstile 正式发布，且 Turnstile 的“托管”模式现在对所有人完全免费开放，没有使用限制 ...

在本博客中，我们将对“连接合并”进行更深入的探讨，并特别关注大规模的管理问题 ...