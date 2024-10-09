构建无服务器、抵御量子计算威胁的 Matrix 家庭服务器
2026-01-27
作为概念验证，我们构建了一个连接到 Cloudflare Workers 的 Matrix 家庭服务器，利用自动化后量子加密技术在边缘传输已加密的消息。...继续阅读 »
2026-01-27
作为概念验证，我们构建了一个连接到 Cloudflare Workers 的 Matrix 家庭服务器，利用自动化后量子加密技术在边缘传输已加密的消息。...继续阅读 »
2025-08-08
Workers KV 是 Cloudflare 的全球键值存储服务。在 6 月 12 日的事件发生后，我们重新设计了 KV 的冗余存储后端架构，消除了单点故障，并做出了实质性改进。 ...
2023-11-16
管理员现在可以轻松审核其 Cloudflare One 政策使用的所有活动用户会话和相关数据。这可以实现两全其美的效果：极其精细的控制，同时保持更高的故障排除和诊断能力...
2020-09-10
Cloudflare 为 cdnjs 提供支持，这个开源项目通过利用 Cloudflare 的网络提供流行的 JavaScript 库和资源，从而给网站加速。自 12 月发布重要更新以来，我们专注于改造 cdnjs 以实现可扩展性和弹性。今天，我们很高兴宣布 Cloudflare 如何利用 Cloudflare Workers 以及它的键值存储 Workers KV 来交付 cdnjs（迁移到无服务器基础架构）！...
2019-09-27
网络性能一直是一场与光速的战斗——从伦敦访问一个从西雅图提供服务的网站，意味着每一个资源请求都要经过7000多英里。web性能之争的第一个突破是HTTP/1.1连接保持在线和浏览器打开多个连接。下一个突破是CDN，通过将静态资源缓存到离终端用户更近的数据中心，使它们更靠近终端用户。今天，有了Workers Sites，我们可以很兴奋地宣布下一个重大突破——将整个网站直接分布在互联网的边缘。...
2019年5月21日
今天，我们很高兴地宣布Workers KV即将普遍可用并为生产使用做好了准备！...
2018年12月24日
站点的第一个字节的时间（TTFB）是从用户开始导航到他们请求的页面的HTML开始到达的时间。在我运行WebPageTest的十多年里，缓慢的TTFB一直是我的痛苦之源。...