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Cloudflare Workers KV

利用 Workers KV 将 cdnjs 迁移到无服务器

2020-09-10

CDNJSCloudflare Workers KV开源速度和可靠性无服务器

Cloudflare 为 cdnjs 提供支持，这个开源项目通过利用 Cloudflare 的网络提供流行的 JavaScript 库和资源，从而给网站加速。自 12 月发布重要更新以来，我们专注于改造 cdnjs 以实现可扩展性和弹性。今天，我们很高兴宣布 Cloudflare 如何利用 Cloudflare Workers 以及它的键值存储 Workers KV 来交付 cdnjs（迁移到无服务器基础架构）！...

Workers Sites：直接在我们的网络上部署您的网站

2019-09-27

生日周产品新闻Cloudflare Workers无服务器JavaScriptCloudflare Workers KV开发人员开发人员平台

网络性能一直是一场与光速的战斗——从伦敦访问一个从西雅图提供服务的网站，意味着每一个资源请求都要经过7000多英里。web性能之争的第一个突破是HTTP/1.1连接保持在线和浏览器打开多个连接。下一个突破是CDN，通过将静态资源缓存到离终端用户更近的数据中心，使它们更靠近终端用户。今天，有了Workers Sites，我们可以很兴奋地宣布下一个重大突破——将整个网站直接分布在互联网的边缘。...

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