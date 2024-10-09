AI Security for Apps 现已正式发布
2026-03-11
Cloudflare AI Security for Apps 现已正式发布，为发现和保护 AI 驱动型应用提供一个安全层，无论采用什么模型或托管服务提供商。我们还为所有计划客户提供免费的 AI 发现功能，以帮助团队发现并保护影子 AI 部署。...继续阅读 »
2026-03-11
Cloudflare AI Security for Apps 现已正式发布，为发现和保护 AI 驱动型应用提供一个安全层，无论采用什么模型或托管服务提供商。我们还为所有计划客户提供免费的 AI 发现功能，以帮助团队发现并保护影子 AI 部署。...继续阅读 »
2026-01-16
Astro Technology Company 团队将加入 Cloudflare，前者是 Astro 网页框架的创建者。我们会加倍努力，将 Astro 网页框架打造成内容驱动型网站的卓越代表。...
2025-09-29
Rust 驱动的核心系统、后量子升级、学生免费使用开发人员平台、PlanetScale 集成、开源合作伙伴关系，以及我们有史以来最大规模的实习计划——2026 年招聘 1111 名实习生。...
2024年12月10日
今天，AI 审核仪表板进行了升级：您现在可以快速查看哪些 AI 服务遵守您的 robots.txt 策略，然后对不遵守的 AI 服务自动强制执行这些策略。 ...
2024年9月27日
在今年的 Cloudflare 生日之际，我们扩展了 AI 助手的能力以帮助您构建新的 WAF 规则，向 Radar 添加了新的 AI 机器人和爬虫流量洞察，并为客户提供了新的 AI 机器人拦截功能...
2024年4月12日
Let's Encrypt 的交叉签名链将于 9 月份到期，这会影响使用过时的信任存储的旧设备（Android 7.1.1 或更早版本）。为使客户免受这一变更的影响，Cloudflare 将在续订时更换 Let's Encrypt 证书，改用其他证书颁发机构 (CA)...
2024年4月05日
Browser Rendering API 现已向所有付费 Workers 客户提供，并改进了会话管理功能...
2024年3月06日
由于检测到 Ivanti Connect Secure 和 Policy Secure 漏洞，美国网络安全和基础设施安全局 (CISA) 近期发布了一项紧急指令。在这篇博客中，我们将讨论利用这些漏洞的威胁行为者策略...
2024年3月06日
Express Cloudflare Network Interconnect 让您可以快速、轻松地将网络连接到 Cloudflare。现在，客户可以直接从 Cloudflare 仪表板订购 Express CNI，并且 3 分钟内即可使用。Express CNI 还简化了设置 Magic Transit 和 Magic WAN 的流程...
2024年3月04日
Cloudflare 是 AI 时代第一家保护 LLM 模型和用户的提供商...
2024年3月04日
宣布推出用于安全性分析的 AI 助理。现在能够比以往更轻松地获得有关 Web 安全的强大洞察。使用新的集成式自然语言查询界面探索安全性分析...
2023年10月25日
我们很高兴地宣布，Cache Reserve 已从测试版升级到正式版，同时还推出了几项令人兴奋的新功能。这些新功能包括将 Cache Reserve 添加到 Cloudflare 仪表板缓存概览部分显示的分析中...
2023年10月24日
今天，我们很高兴地告诉大家，Cache Rules 以及其他几个规则产品已普遍可用 (GA)。但这还不是全部——我们还为 Cache Rules 引入了新的配置选项...