Cloudflare AI Security for Apps 现已正式发布，为发现和保护 AI 驱动型应用提供一个安全层，无论采用什么模型或托管服务提供商。我们还为所有计划客户提供免费的 AI 发现功能，以帮助团队发现并保护影子 AI 部署。 ...

Astro Technology Company 团队将加入 Cloudflare，前者是 Astro 网页框架的创建者。我们会加倍努力，将 Astro 网页框架打造成内容驱动型网站的卓越代表。 ...

Rust 驱动的核心系统、后量子升级、学生免费使用开发人员平台、PlanetScale 集成、开源合作伙伴关系，以及我们有史以来最大规模的实习计划——2026 年招聘 1111 名实习生。 ...

Salesloft 最近遭遇的数据泄露事件给我们上了一课：企业对 SaaS 应用程序中的数据缺乏可见性。Cloudflare 致力于为 SaaS 应用程提供额外的安全防护工具 ...