推出 2026 年 Cloudflare 威胁形势报告

2026-03-03

网络威胁已发生根本性转变，转向工业化网络威胁，其中最引人注目的是创纪录的 31.4 Tbps DDoS 攻击以及复杂的会话令牌窃取。Cloudflare 的最新报告探讨了国家级攻击组织与网络犯罪分子如何超越传统的攻击手段，从漏洞利用转为在合法的企业活动中实施“依托 XaaS 发动攻击”。 ...