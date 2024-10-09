将隐私代理的双花延迟从 40 ms 降低至 1 ms 以下
2025-08-05
我们修复了“双花”检查中 40 毫秒的延迟，显着加快了我们的隐私代理服务。...继续阅读 »
2025-08-05
我们修复了“双花”检查中 40 毫秒的延迟，显着加快了我们的隐私代理服务。...继续阅读 »
2022-07-26
在这篇博客文章中，我准备谈一谈自己钻研 Linux 网络堆栈的过程，在这期间，我认真学习了 TCP 连接接收端的内存和窗口管理...
2022-03-18
今天开始，您可以构建要求定期验证的 Zero Trust 规则来控制网络访问...
2019-09-20
在我们的Spectrum服务器上工作时，我们注意到了一些奇怪的现象：我们认为应该关闭了的TCP套接字一直在徘徊。我们意识到我们并不真正了解TCP套接字何时应该超时！...
2019-08-13
今天我们发布了Cloudflare Magic Transit，它使Cloudflare的网络可被互联网上的任意IP流量使用。到目前为止，Cloudflare主要运营代理服务：我们的服务器终止与Internet用户的HTTP、TCP和UDP会话，并通过与原始服务器创建的新会话传递这些数据。通过Magic Transit，我们现在还在IP层进行运营：除了终止会话之外，我们的服务器还在逐个数据包的基础上应用一套网络功能（DoS缓解、防火墙、路由等等）。...
2019年5月18日
最近，在布拉格Linux网络会议Netdev 0x13上，我做了一个简短的演讲，题目是“Cloudflare上的Linux”。演讲最后主要是关于BPF（柏克莱封包过滤器）的。似乎，不管问题是什么——BPF都是答案。...
2018年1月15日
在Cloudflare，我们有很多在“野外”互联网上操作服务器的经验。但我们一直在提高我们对这种“妖术”的掌握。在这篇博客中，我们触及了互联网协议的多个黑暗角落：比如理解FIN-WAIT-2或接收缓冲区调优。...