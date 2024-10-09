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Magic Transit：Cloudflare规模的网络功能

2019-08-13

速度和可靠性Magic Transit网络AnycastTCP产品新闻

今天我们发布了Cloudflare Magic Transit，它使Cloudflare的网络可被互联网上的任意IP流量使用。到目前为止，Cloudflare主要运营代理服务：我们的服务器终止与Internet用户的HTTP、TCP和UDP会话，并通过与原始服务器创建的新会话传递这些数据。通过Magic Transit，我们现在还在IP层进行运营：除了终止会话之外，我们的服务器还在逐个数据包的基础上应用一套网络功能（DoS缓解、防火墙、路由等等）。...

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2018年1月15日

在野外处理SYN数据包

在Cloudflare，我们有很多在“野外”互联网上操作服务器的经验。但我们一直在提高我们对这种“妖术”的掌握。在这篇博客中，我们触及了互联网协议的多个黑暗角落：比如理解FIN-WAIT-2或接收缓冲区调优。...

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