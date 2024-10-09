15 年来帮助建设更好的互联网：2025 年生日周总结
2025-09-29
Rust 驱动的核心系统、后量子升级、学生免费使用开发人员平台、PlanetScale 集成、开源合作伙伴关系，以及我们有史以来最大规模的实习计划——2026 年招聘 1111 名实习生。...继续阅读 »
2025-09-29
Rust 驱动的核心系统、后量子升级、学生免费使用开发人员平台、PlanetScale 集成、开源合作伙伴关系，以及我们有史以来最大规模的实习计划——2026 年招聘 1111 名实习生。...继续阅读 »
2025-09-26
我们正式宣布对应用程序性能套件进行两项增强：它们将展示全球用户眼中的网站表现，并让您能够一键提升网站速度——这些功能现已在 Cloudflare 仪表板中上线！...
2025-09-26
Cloudflare 正利用其庞大的流量数据，通过分析每个独立网络的特性并优化我们的拥塞控制系统，从而实现前所未有的响应速度。 ...
2024-09-30
总结 2024 年生日周期间发布的所有重大公告。...
2023-09-25
推出 Cloudflare Fonts。通过从本地加载字体来增强使用 Google Fonts 网站的隐私和性能。改善用户隐私情况、提升网站性能并精简流程。无需改写编码。只需在仪表板激活 Cloudflare Fonts 即可...
2023年6月21日
在 42% 的测试场景中，Cloudflare 是最快速的安全 Web 网关，是所有此类服务提供商中速度最快的。Cloudflare 比 Zscaler 快 46%，比 Netskope 快 56%，比 Palo Alto for ZTNA 快 10%，并且在 RBI 场景下比 Zscaler 快 64%...
2023年6月20日
今天，我们很高兴地推出 Cloudflare Observatory，这是我们新的增强版 Speed Tab。Cloudflare 客户现在可以使用一套强大的工具，简化性能监控并提供增强的产品建议...
2023年4月18日
互联网连接的速度更多的是关于减少现实世界的延迟，而不是增加未充分利用的带宽...
2023年3月17日
Cloudflare Access 比 Netskope 快 75%，比 Zscaler 快 50%，并且我们的网络性能在最后一公里网络中比其他服务提供商都快 48%...
2023年1月09日
Cloudflare 的 Zero Trust 体验速度比 Zscaler 快 38-55%。本文介绍为何如此，以及我们如何发现这一点。...
2020年5月26日
许多人被迫居家办公，消费者 ISP 的负载随之变重。您可能会问自己：我的 ISP 在流量变大时表现如何？今天，我们向普通大众推出 speed.cloudflare.com，为您提供富有意义的见解来帮助您准确了解网络运行情况。...