保护 SaaS 到 SaaS 应用中的数据
2025-09-24
Salesloft 最近遭遇的数据泄露事件给我们上了一课：企业对 SaaS 应用程序中的数据缺乏可见性。Cloudflare 致力于为 SaaS 应用程提供额外的安全防护工具...继续阅读 »
2025-09-24
Salesloft 最近遭遇的数据泄露事件给我们上了一课：企业对 SaaS 应用程序中的数据缺乏可见性。Cloudflare 致力于为 SaaS 应用程提供额外的安全防护工具...继续阅读 »
2023-03-14
现在，Cloudflare CASB 可以集成并扫描 Atlassian 产品、Confluence 和 Jira，及时发现关键安全问题，例如配置错误、数据暴露，以及第三方应用程序风险。只需单击几下，即可开始扫描...
2023-01-12
Cloudflare CASB 为 Salesforce 和 Box 新增了两项新的 SaaS 集成...
2022-09-20
仅需点击数下鼠标，即可连接并扫描您的第三方 SaaS 应用程序，以检查文件泄漏，错误配置和影子 IT。Cloudflar CASB 现已普遍可用...
2022-03-22
SaaS 提供商现可通过我们的 Access 产品在客户的域上启用双向 TLS 身份验证...
2022年3月18日
在 CASB 测试版中，第一天就可以部署流行的集成，例如 Google Workspace。您也能直接联系我们的产品团队，帮助塑造后续功能...
2022年3月15日
今天，我们很高兴能为 SaaS 提供商提供新工具，帮助他们增强客户应用程序的安全性...
2022年2月10日
Vectrix 帮助 IT 和安全团队检测其 SaaS 应用程序的安全问题。我们监测 SaaS 应用中的数据和用户，提醒团队注意一系列问题，包括未授权的用户访问、文件暴露、错误配置和影子 IT 等。...
2021年4月15日
软件即服务 (SaaS) 是 IT 市场中增长最快的业务领域之一。SaaS 提供商可以是任何东西，从网络主机提供商到订阅服务，再到电子商务平台。虽然知名的 SaaS 供应商都是行业巨头，但每天都有新的 SaaS 公司被创建，并有可能成为下一个 Salesforce。...