更多帖子

在 CASB 测试版中，第一天就可以部署流行的集成，例如 Google Workspace。您也能直接联系我们的产品团队，帮助塑造后续功能 ...

Vectrix 帮助 IT 和安全团队检测其 SaaS 应用程序的安全问题。我们监测 SaaS 应用中的数据和用户，提醒团队注意一系列问题，包括未授权的用户访问、文件暴露、错误配置和影子 IT 等。 ...

2021年4月15日

宣布面向所有人的 SaaS Cloudflare

软件即服务 (SaaS) 是 IT 市场中增长最快的业务领域之一。SaaS 提供商可以是任何东西，从网络主机提供商到订阅服务，再到电子商务平台。虽然知名的 SaaS 供应商都是行业巨头，但每天都有新的 SaaS 公司被创建，并有可能成为下一个 Salesforce。 ...