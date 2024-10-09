您的前端、后端和数据库现在全部集中在一个 Cloudflare Worker 中
2025-04-08
您现在可以在 Cloudflare Workers 上部署静态站点和全栈应用。对 React Router v7、Astro、Vue 等的框架支持及 Cloudflare Vite 插件现已普遍可用。 ...继续阅读 »
2025-04-08
您现在可以在 Cloudflare Workers 上部署静态站点和全栈应用。对 React Router v7、Astro、Vue 等的框架支持及 Cloudflare Vite 插件现已普遍可用。 ...继续阅读 »
2024-04-08
Developer Week 2024 年正式落下帷幕。让我们快速回顾一下过去一周已发布的公告与深入的技术探讨...
2023-02-08
今天，我们宣布推出 Wildebeest，这是一个易于部署的开源服务器，与 ActivityPub 和 Mastodon 兼容，完全构建在 Cloudflare 的 Supercloud 之上...
2022-11-17
Pages 是一个正式的全栈平台，其中的 Pages Functions 现已全面上市。Pages 利用 Workers 的强大功能和可扩展性，并对其进行专门化处理，以与 Pages 开发人员体验相匹配...
2022-11-17
在上个月的 Cloudflare Birthday Week 期间，Radar 2.0 已作为完整的产品改进发布。这篇博客文章介绍了其技术上的构建过程。希望这篇文章能激励开发人员使用 Cloudflare 产品构建复杂的 Web 应用程序...
2022年10月07日
宣布支持从 Cloudflare Pages 项目发送 Early Hints...
2021年12月17日
我们在 11 月宣布了全栈 Cloudflare Pages 的公测版，从那时起，希望向其应用程序添加动态功能的开发人员开始广泛使用它。今天，我们很高兴地宣布 Pages 对 Remix 应用程序的支持，该应用程序由我们的全堆栈平台提供支持。...
2021年11月19日
过去，构建视频应用程序十分困难。在录制、编码和播放视频背后有许多复杂的技术。幸运的是，Cloudflare Stream 分担走了所有困难的部分，现在您可以轻松构建自定义视频和流媒体应用程序。让我们看一下，我们可以如何结合 Cloudflare Stream、Access、Pages 和 Workers，使用极少的代码创建一个高性能的视频应用程序。...
2021年11月17日
今年 4 月，我们宣布 Cloudflare Pages 全面开放时，我们承诺这只是开始。我们的平台最初支持静态网站，仅有少量动态功能，如设置重定向和自定义标头。但我们希望向您和您的团队赋予更多能力，以便构建难以置信的应用。我们对未来的设想是，您的整个应用程序——前端、API、...
2021年11月17日
我们很高兴地宣布在 Cloudflare Pages 中支持全栈应用程序，我们知道，我们需要对此进行全面展示。我们构建了一个示例图像分享平台，演示如何在 Cloudflare Workers 的帮助下，直接从...
2021年11月17日
过去几年，无头 CMS 受到的关注激增，许多企业都在考虑采用该工具。随着受众通过采用不同形式的新界面（智能手机、可穿戴设备、个人设备）使用内容，将内容与其后端解耦的想法开始为开发团队和最终用户带来更好的体验。有鉴于此，我们相信在未来会有更多的机会来利用无头CMS，这就是为什么今天我们很高兴地宣布我们与 Sanity 和 Strapi 的合作关系，并分享与你喜欢的CMS供应商：Contentful 和 WordPress 的现有集成。...
2021年11月17日
在我们对 Pages 形成概念的早期阶段，我们着手构建能够与现有工作流程无缝集成的平台，为开发人员提供顺畅体验。但是，在宣布 Pages 正式发布后，我们意识到这个平台可能实际上无法由每个开发人员使用。今天之前，只有将 GitHub 用作源代码管理工具的开发人员才能享有 Pages 体验。...
2021年10月01日
了解如何使用 Cloudflare 的新开源模板构建 Web3 应用。...