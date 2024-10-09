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更多帖子

2021年11月19日

在 Cloudflare 上构建您的下一个视频应用程序

过去，构建视频应用程序十分困难。在录制、编码和播放视频背后有许多复杂的技术。幸运的是，Cloudflare Stream 分担走了所有困难的部分，现在您可以轻松构建自定义视频和流媒体应用程序。让我们看一下，我们可以如何结合 Cloudflare Stream、Access、Pages 和 Workers，使用极少的代码创建一个高性能的视频应用程序。...

Full Stack Week
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Cloudflare Access
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2021年11月17日

Cloudflare Pages 全栈化

今年 4 月，我们宣布 Cloudflare Pages 全面开放时，我们承诺这只是开始。我们的平台最初支持静态网站，仅有少量动态功能，如设置重定向和自定义标头。但我们希望向您和您的团队赋予更多能力，以便构建难以置信的应用。我们对未来的设想是，您的整个应用程序——前端、API、...

Full Stack Week
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开发人员

2021年11月17日

Cloudflare Pages 现在与您最喜爱的 CMS 成为合作伙伴

过去几年，无头 CMS 受到的关注激增，许多企业都在考虑采用该工具。随着受众通过采用不同形式的新界面（智能手机、可穿戴设备、个人设备）使用内容，将内容与其后端解耦的想法开始为开发团队和最终用户带来更好的体验。有鉴于此，我们相信在未来会有更多的机会来利用无头CMS，这就是为什么今天我们很高兴地宣布我们与 Sanity 和 Strapi 的合作关系，并分享与你喜欢的CMS供应商：Contentful 和 WordPress 的现有集成。...

Full Stack Week
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JAMstack
无服务器

2021年11月17日

Cloudflare Pages 现已提供对 GitLab 的支持

在我们对 Pages 形成概念的早期阶段，我们着手构建能够与现有工作流程无缝集成的平台，为开发人员提供顺畅体验。但是，在宣布 Pages 正式发布后，我们意识到这个平台可能实际上无法由每个开发人员使用。今天之前，只有将 GitHub 用作源代码管理工具的开发人员才能享有 Pages 体验。...

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