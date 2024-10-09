您现在可以在 Cloudflare Workers 上部署静态站点和全栈应用。对 React Router v7、Astro、Vue 等的框架支持及 Cloudflare Vite 插件现已普遍可用。 ...

Developer Week 2024 年正式落下帷幕。让我们快速回顾一下过去一周已发布的公告与深入的技术探讨 ...

今天，我们宣布推出 Wildebeest，这是一个易于部署的开源服务器，与 ActivityPub 和 Mastodon 兼容，完全构建在 Cloudflare 的 Supercloud 之上 ...

Pages 是一个正式的全栈平台，其中的 Pages Functions 现已全面上市。Pages 利用 Workers 的强大功能和可扩展性，并对其进行专门化处理，以与 Pages 开发人员体验相匹配 ...

在上个月的 Cloudflare Birthday Week 期间，Radar 2.0 已作为完整的产品改进发布。这篇博客文章介绍了其技术上的构建过程。希望这篇文章能激励开发人员使用 Cloudflare 产品构建复杂的 Web 应用程序 ...