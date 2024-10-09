构建智能体云：我们在 Agents Week 2026 期间发布的所有产品与功能
2026-04-20
Agents Week 2026 圆满结束。让我们看看我们宣布的所有内容，从计算和安全性，到智能体工具箱、平台工具，以及新兴的智能体 Web。我们为智能体云发布的所有产品和功能。 ...继续阅读 »
2026-04-20
Agents Week 2026 圆满结束。让我们看看我们宣布的所有内容，从计算和安全性，到智能体工具箱、平台工具，以及新兴的智能体 Web。我们为智能体云发布的所有产品和功能。 ...继续阅读 »
2026-03-24
我们即将推出 Dynamic Workers，让您能够在安全的轻量级沙箱隔离环境中执行 AI 生成的代码。这种方法比传统容器快 100 倍，支持 AI 智能体沙箱执行实现毫秒级启动。...
2025-08-26
本指南为安全和 IT 领导者提供最佳实践，介绍如何使用 Cloudflare SASE 架构安全地采用生成式 AI，并将其作为 AI 安全态势管理 (AI-SPM) 策略的一部分。...
2025-06-18
我们正在将 use-mcp 开源，这是一个 React 库，只需 3 行代码即可连接到任何 MCP 服务器，我们的 AI Playground 也是一个完整的聊天界面，可连接到远程 MCP 服务器。 ...
2025年5月01日
我们将与 Anthropic、Asana、Atlassian、Block、Intercom、Linear、PayPal、Sentry、Stripe 和 Webflow 合作，推出在 Cloudflare 平台上构建的全新远程 MCP 服务器，让 Claude 用户能够管理...
2025年4月07日
Cloudflare 推出 AI 智能体开发工具包 ，Agents SDK 新增MCP（模型上下文协议）客户端支持、MCP 服务器身份验证/授权/休眠，以及 Durable Objects 免费层级。 ...