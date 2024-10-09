2022 年攻击大流行！“加强戒备”的 8 月阅读清单

2022-08-11

2022 年，网络安全的重要性空前突显，如果不加以重视，很容易受到网络攻击，带来难以处理的后果。随着欧洲（乌克兰）战事延续，网络战也有增无减，毕竟现在网民达到空前的规模，2022 年初为 49.5 亿人，占世界总人口的 62.5%（据估计，该数字在 2021 年增长了大约 4%，在 2020 年增长了 7.3%）。 今年以来，Cloudflare 一直在宣布推出新的产品、解决方案和计划，由此可见，我们多年来一直在防止和缓解网络攻击并不断从中学习，而我们遇到的大大小小的网络攻击不下几千次。目前，我们平均每天要阻止 1240 亿次网络威胁。我们处理攻击的次数越多，就越懂得如何遏制攻击，也更容易查找和处理新威胁，更容易以退居幕后的方式保护客户。 2022 年，我们一直在助力许多客户（Wikimedia/Wikipedia 或 Eurovision 仅仅是两个案例研究，类似的还有许多，去年我们还报道过一家《福布斯》全球 500 强公司）应对我们很熟悉的既往攻击。最近，我们处理了一次短信网络钓鱼攻击并进行了完整说明。 为接近 20% 的网站以及使用我们覆盖 270 多个城市（最近我们进入了 ...