Cloudflare 2025 年第一季度 DDoS 威胁形势报告：成为 2050 万次 DDoS 攻击的目标，同比增长 358%
2025-04-27
DDoS 攻击呈激增趋势。在 2025 年第一季度， Cloudflare 阻止了超过 2000 万攻击 （同比激增 358%），并抵御了 5.6 Tbps 和 4.8 Bpps 的创纪录攻击。...继续阅读 »
2025-04-27
DDoS 攻击呈激增趋势。在 2025 年第一季度， Cloudflare 阻止了超过 2000 万攻击 （同比激增 358%），并抵御了 5.6 Tbps 和 4.8 Bpps 的创纪录攻击。...继续阅读 »
2023-08-21
2023 年，网络安全的重要性愈发突显，如果不加以重视，很容易受到网络攻击，带来难以处理的后果。下面的阅读清单可供您了解攻击的方方面面，包括今年的趋势、有关攻击的必要知识，以及使用 Cloudflare 实施保护的指南...
2022-08-11
2022 年，网络安全的重要性空前突显，如果不加以重视，很容易受到网络攻击，带来难以处理的后果。随着欧洲（乌克兰）战事延续，网络战也有增无减，毕竟现在网民达到空前的规模，2022 年初为 49.5 亿人，占世界总人口的 62.5%（据估计，该数字在 2021 年增长了大约 4%，在 2020 年增长了 7.3%）。 今年以来，Cloudflare 一直在宣布推出新的产品、解决方案和计划，由此可见，我们多年来一直在防止和缓解网络攻击并不断从中学习，而我们遇到的大大小小的网络攻击不下几千次。目前，我们平均每天要阻止 1240 亿次网络威胁。我们处理攻击的次数越多，就越懂得如何遏制攻击，也更容易查找和处理新威胁，更容易以退居幕后的方式保护客户。 2022 年，我们一直在助力许多客户（Wikimedia/Wikipedia 或 Eurovision 仅仅是两个案例研究，类似的还有许多，去年我们还报道过一家《福布斯》全球 500 强公司）应对我们很熟悉的既往攻击。最近，我们处理了一次短信网络钓鱼攻击并进行了完整说明。 为接近 20% 的网站以及使用我们覆盖 270 多个城市（最近我们进入了...
2022年4月12日
欢迎阅读我们 2022 年度的第一份 DDoS 报告，也是迄今为止第九份报告。本报告包括 2022 年 1 月至 3 月期间，在 Cloudflare 全球网络的应用层和网络层观察到的新数据点和深入分析...
2022年1月10日
2021 年上半年出现了大规模的勒索软件和勒索 DDoS 攻击活动，导致世界各地的关键基础设施频繁中断（包括美国最大的管道系统运营商之一），在一个针对学校、公共领域、旅游组织和信用联盟等的 IT 管理软件曝光了一个漏洞。...
2021年11月04日
2021 年第三季度期间的 DDoS 攻击者非常活跃。在世界各地，Cloudflare 观察并缓解了创纪录的 HTTP DDoS 攻击，TB 级网络层攻击，历来最大规模的僵尸网络之一（Meris），还有最近针对 VoIP 服务提供商及其网络基础设施的勒索 DDoS 攻击。...
2021年10月01日
过去一个月内，多家 VoIP（基于 IP 的语音通话）提供商遭受到自称 REvil 的实体发动的分布式拒绝服务（DDoS）攻击。这些多手段攻击同时使用针对关键 HTTP 网站和 API 端点的 L7 攻击，以及针对 VoIP 服务器基础设施的 L3/4 攻击。...
2021年7月20日
2021 年第二季度在 Cloudflare 网络上观察到的 DDoS 攻击趋势描绘了一幅反映全球网络威胁整体格局的图景。以下是 2021 年第二季度观察到的 DDoS 攻击趋势的一些亮点。...
2021年1月22日
2020 年第四季度的 DDoS 攻击趋势在许多方面一反常态。Cloudflare 观察到大型 DDoS 攻击数量增加，为 2020 年期间首次。具体而言，超过 500Mbps 和 50K pps 的攻击数量大幅上升。...
2020年11月18日
DDoS 攻击在频度和复杂度上愈演愈烈。自第二季度比第一季度翻了一番后，第三季度观察到的网络层攻击总数再次翻倍，达到了第一季度 COVID 疫情前水平的 4 倍。Cloudflare 还观察到，实施攻击的手段数量也达到历史新高。...