Cloudflare AI Security for Apps 现已正式发布，为发现和保护 AI 驱动型应用提供一个安全层，无论采用什么模型或托管服务提供商。我们还为所有计划客户提供免费的 AI 发现功能，以帮助团队发现并保护影子 AI 部署。 ...

我们每天处理 76 亿次质询。以下将介绍我们如何运用研究成果、AAA 级无障碍标准以及统一的信息架构，重新设计互联网上最常见的用户界面。 ...

Microsoft 披露了两个严重漏洞，CVE-2025-53771 和 CVE-2025-53770，分别用于攻击 SharePoint 服务器。 ...

Forrester Research 在其《Forrester Wave™：2025 年第一季度 Web 应用防火墙解决方案》报告中，将 Cloudflare 评为领导者。 ...

Cloudflare 的首个 AI 智能体 Cloudy 可帮助 Cloudflare 管理员轻松理解复杂的配置。 ...