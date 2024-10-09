AI Security for Apps 现已正式发布
2026-03-11
Cloudflare AI Security for Apps 现已正式发布，为发现和保护 AI 驱动型应用提供一个安全层，无论采用什么模型或托管服务提供商。我们还为所有计划客户提供免费的 AI 发现功能，以帮助团队发现并保护影子 AI 部署。...继续阅读 »
2026-03-11
Cloudflare AI Security for Apps 现已正式发布，为发现和保护 AI 驱动型应用提供一个安全层，无论采用什么模型或托管服务提供商。我们还为所有计划客户提供免费的 AI 发现功能，以帮助团队发现并保护影子 AI 部署。...继续阅读 »
2026-02-27
我们每天处理 76 亿次质询。以下将介绍我们如何运用研究成果、AAA 级无障碍标准以及统一的信息架构，重新设计互联网上最常见的用户界面。...
2025-07-22
Microsoft 披露了两个严重漏洞，CVE-2025-53771 和 CVE-2025-53770，分别用于攻击 SharePoint 服务器。...
2025-03-20
Forrester Research 在其《Forrester Wave™：2025 年第一季度 Web 应用防火墙解决方案》报告中，将 Cloudflare 评为领导者。...
2025-03-20
Cloudflare 的首个 AI 智能体 Cloudy 可帮助 Cloudflare 管理员轻松理解复杂的配置。...
2025年2月07日
Cloudflare 修补了通过其漏洞悬赏计划报告的一个 mutual TLS (mTLS) 漏洞 (CVE-2025-23419)。会话恢复中的缺陷导致客户端证书无法跨不同区域正确地进行身份验证...
2024年7月11日
Cloudflare 的 2024 年互联网网络安全趋势更新报告覆盖全球流量洞察、机器人流量洞察、API 流量洞察和客户端风险...
2024年3月04日
Cloudflare 是 AI 时代第一家保护 LLM 模型和用户的提供商...
2024年3月04日
宣布推出用于安全性分析的 AI 助理。现在能够比以往更轻松地获得有关 Web 安全的强大洞察。使用新的集成式自然语言查询界面探索安全性分析...
2024年1月23日
Cloudflare 于 2024 年 1 月 17 日发布了紧急规则，专门解决了这两个漏洞，为不利用 AI 模型的客户在应对这些威胁方面提供了巨大优势...
2023年11月15日
用户可以创建主机名和 ASN 列表，并在 WAF 规则中引用这些列表...
2023年8月21日
我们再次发布应用程序安全报告的季度更新。请继续阅读，了解从 Cloudflare 全球网络中得出的新攻击趋势和见解...
2023年8月04日
在本报告中，我们回顾了 Cloudflare 根据 CISA 提供的 2022 年最常被利用的漏洞的数据...
2023年3月14日
一年前，我们发布了首份应用安全报告。Security Week 2023 期间，我们将介绍关于缓解流量、机器人和 API 流量以及帐户接管攻击的最新洞见和发展趋势...
2022年9月27日
Forrester 在 2022 年第三季度 Forrester Wave™：Web 应用程序防火墙报告中将 Cloudflare 评为“领导者”。该报告按照当前产品、策略和市场存在类别的 24 项标准对 12 家 Web 应用程序防火墙（WAF）提供商进行了评估...
2022年9月06日
Gartner 在 2022 年度 “Gartner® Web 应用程序和 API 保护 (WAAP) 魔力象限™” 报告中评估了 11 家供应商的 “执行能力” 和 “愿景完整性”，并将 Cloudflare 评为“领导者”...
2022年7月07日
Cloudflare 将添加四个新的托管 IP 列表以用作任何自定义防火墙规则的一部分，从而扩展我们的 WAF 威胁情报能力...
2022年4月01日
我们决定停止使用 CAPTCHA。在讨论我们怎样做以及您能提供哪些帮助之前，让我们先从一个简单的问题开始。到底为什么还要使用 CAPTCHA...
2022年3月15日
Cloudflare 喜欢颠覆性的想法。同时，我们的核心信念是，安全应当是每个人都能获得的东西。两相结合，结果就是对所有人更好、更安全的互联网...
2022年3月15日
今天，我们隆重推出托管规则集（例如 OWASP 和 Cloudflare 托管规则集）的增强功能，提供一个新工具，旨在无需人工干预的情况下识别绕过和恶意负载，以防其造成破坏...