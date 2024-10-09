隆重推出 Cloudy，这是 Cloudflare 用于简化复杂配置的 AI 代理
2025-03-20
Cloudflare 的首个 AI 智能体 Cloudy 可帮助 Cloudflare 管理员轻松理解复杂的配置。...继续阅读 »
2025-03-20
Cloudflare 的首个 AI 智能体 Cloudy 可帮助 Cloudflare 管理员轻松理解复杂的配置。...继续阅读 »
2024-08-16
从美国大选和地缘政治冲突，到企业蒙受数千万美元的损失，网络钓鱼仍然是导致网络损害的根本原因。了解为什么说部署全面的解决方案是得到保护的最佳方式。...
2022-09-20
数据丢失防护目前可供 Cloudflare 签约客户使用，为客户提供更多选项来保护其敏感数据...
2022-06-24
使用 Cloudflare 的安全 Web 网关和 API 驱动的云访问安全代理（CASB），发现和修复影子 IT...
2022-06-20
内联数据丢失预防正在 Cloudflare 平台上推出。客户将能扫描流量，以发现和保护敏感数据...
2021年3月24日
今天，我们欣然宣布，您的团队可使用 Cloudflare 网络来建立对贵组织数据的零信任控制——不管这些数据位于何处和如何移动。...