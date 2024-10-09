Cloudflare Cloud Email Security 如何防御不断演变的二维码网络钓鱼威胁
2024-04-17
了解 Cloudflare 的 Cloud Email Security 如何解决二维码网络钓鱼、攻击者为何青睐二维码，以及 Cloudflare 针对不断演变之威胁的主动防御策略...继续阅读 »
2024-04-17
了解 Cloudflare 的 Cloud Email Security 如何解决二维码网络钓鱼、攻击者为何青睐二维码，以及 Cloudflare 针对不断演变之威胁的主动防御策略...继续阅读 »
2024-03-04
从识别网络钓鱼尝试到保护应用程序和 API，Cloudflare 使用 AI 来提升其安全解决方案抵御新威胁以及更复杂威胁的有效性...
2023-08-16
《2023 年网络钓鱼威胁报告》根据 12 个月内的电子邮件安全数据，分析了数百万封恶意电子邮件、品牌假冒案例、身份欺骗和其他主要攻击趋势...
2023-03-13
网络钓鱼攻击利用许多不同的方法进行欺骗。最常用的方法无疑是电子邮件，但还包括其他方法。作为我们关于“在网络钓鱼攻击中被假冒最多的 50 个品牌”的文章的后续，我们还提供了一些建议，说明如何能够在您上当之前发现这些诈骗伎俩...
2023-01-11
对于偶然最终进入收件箱并可能被点击的链接而言，Email Link Isolation(电子邮件隔离)是一张安全网。这一额外保护使 Cloudflare Area 1 成为防止网络钓鱼攻击领域最全面的电子邮件解决方案...
2022年12月12日
我们很高兴与您分享，我们在雅典项目下的产品已扩展为包含 Cloudflare 的 Area 1 Email Security 套件，帮助州政府和地方政府防御各种各样的网络钓鱼攻击，确保选民数据安全无虞...
2022年12月12日
Cloudflare 电子邮件安全工具在 2022 年美国中期选举期间竭力确保竞选者的电子邮件收件箱安全无虞...
2022年6月20日
我们正在将 Area 1 集成到我们更广泛的 Zero Trust 套件中，作为这一激动人心的过程的一部分，Cloudflare Gateway 客户很快就能启用针对电子邮件链接的远程浏览器隔离。通过电子邮件链接隔离，获得无与伦比的保护级别，免受基于电子邮件的复杂多渠道攻击...
2022年6月20日
传统 SEG 架构是为过去的电子邮件环境而构建。了解如何无缝过渡到云原生、先发制人的电子邮件安全...