构建智能体云：我们在 Agents Week 2026 期间发布的所有产品与功能
2026-04-20
Agents Week 2026 圆满结束。让我们看看我们宣布的所有内容，从计算和安全性，到智能体工具箱、平台工具，以及新兴的智能体 Web。我们为智能体云发布的所有产品和功能。 ...继续阅读 »
2026-04-20
Agents Week 2026 圆满结束。让我们看看我们宣布的所有内容，从计算和安全性，到智能体工具箱、平台工具，以及新兴的智能体 Web。我们为智能体云发布的所有产品和功能。 ...继续阅读 »
2026-04-15
Cloudflare 宣布推出下一版 Agents SDK 预览，从轻量级组件到功能齐全的平台，让 AI 智能体可以思考、行动和持续存在。 ...
2026-04-14
Cloudflare Mesh 为用户、节点和自主 AI 智能体提供安全、私密的网络访问。通过与 Workers VPC 集成，开发人员现在可为智能体授予对私有数据库与 API 的限定范围访问权限，无需手动配置隧道。 ...
2026-04-12
Cloudflare 的使命始终是帮助构建更好的互联网。有时，这意味着为现有的互联网而构建。有时，这意味着为未来的互联网而构建。 本周，我们将开启 Agents Week 活动，聚焦未来发展。 ...
2026-04-10
Cloudflare 全球网络的外部容量已正式突破 500 Tbps，足以路由超过 20% 的 Web 流量并抵御有史以来规模最大的 DDoS 攻击。...
2026年3月24日
我们即将推出 Dynamic Workers，让您能够在安全的轻量级沙箱隔离环境中执行 AI 生成的代码。这种方法比传统容器快 100 倍，支持 AI 智能体沙箱执行实现毫秒级启动。...
2026年3月19日
Kimi K2.5 现已在 Workers AI 上推出，助您在 Cloudflare 开发人员平台上全方位支持智能体。了解我们如何优化推理栈，降低内部智能体用例的推理成本。 ...
2026年3月11日
Cloudflare AI Security for Apps 现已正式发布，为发现和保护 AI 驱动型应用提供一个安全层，无论采用什么模型或托管服务提供商。我们还为所有计划客户提供免费的 AI 发现功能，以帮助团队发现并保护影子 AI 部署。...
2026年2月20日
Cloudflare API 拥有超过 2500 个端点。如果将每个网关服务都作为 MCP 工具公开，将消耗超过 200 万个令牌。使用代码模式，我们将所有这些功能简化为两个工具和大约 1000 个上下文令牌。...
2026年2月12日
在线内容的发现方式正在发生转变，从传统的搜索引擎转向需要从为真人用户构建的 Web 中获取结构化数据。如今不能只考虑真人访客，更要开始将智能体视为同等重要的用户。Markdown for Agents 会自动将从我们的网络请求的任何 HTML 页面转换为 Markdown 格式。...
2026年2月05日
2025 年 DDoS 攻击数量增加了一倍多。网络层面临的威胁尤其严重，超大容量耗尽攻击增长了 700%。...
2026年1月16日
Astro Technology Company 团队将加入 Cloudflare，前者是 Astro 网页框架的创建者。我们会加倍努力，将 Astro 网页框架打造成内容驱动型网站的卓越代表。...
2026年1月15日
Cloudflare 收购了 Human Native，后者是一家 AI 数据平台公司，专注于将内容转换为可搜索的有用数据，以加速构建新的互联网经济模型。...
2025年12月15日
我们发布第六份互联网趋势和模式年度回顾报告，该报告涵盖全球范围内的观察结果，揭示了定义 2025 年的颠覆性变革、技术进步和关键指标。 ...
2025年9月29日
Rust 驱动的核心系统、后量子升级、学生免费使用开发人员平台、PlanetScale 集成、开源合作伙伴关系，以及我们有史以来最大规模的实习计划——2026 年招聘 1111 名实习生。...
2025年9月26日
Cloudflare 即将为您的域自动创建 AI 优化的搜索索引，并提供一套即用型标准 API 和工具，包括 MCP 服务器、LLMs.txt 和搜索 API。...
2025年9月26日
Cloudflare 正利用其庞大的流量数据，通过分析每个独立网络的特性并优化我们的拥塞控制系统，从而实现前所未有的响应速度。 ...
2025年9月25日
通过多种选择来捍卫 AI 主权：多样化的工具、数据控制以及不受供应商限制。我们正在印度、日本和东南亚地区实现这一目标，提供 Workers AI 的本地开源模型...
2025年9月24日
Cloudflare 的内容信号政策为创作者提供了一个新工具来控制对其内容的使用。 ...
2025年9月23日
今天，我们宣布推出一种捕获机器人的新方法：使用模型为每个机器人管理客户提供特有的行为异常检测，从而阻止复杂的机器人攻击。 ...