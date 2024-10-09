Agents Week 2026 圆满结束。让我们看看我们宣布的所有内容，从计算和安全性，到智能体工具箱、平台工具，以及新兴的智能体 Web。我们为智能体云发布的所有产品和功能。 ...

Cloudflare 宣布推出下一版 Agents SDK 预览，从轻量级组件到功能齐全的平台，让 AI 智能体可以思考、行动和持续存在。 ...

Cloudflare Mesh 为用户、节点和自主 AI 智能体提供安全、私密的网络访问。通过与 Workers VPC 集成，开发人员现在可为智能体授予对私有数据库与 API 的限定范围访问权限，无需手动配置隧道。 ...

Cloudflare 的使命始终是帮助构建更好的互联网。有时，这意味着为现有的互联网而构建。有时，这意味着为未来的互联网而构建。 本周，我们将开启 Agents Week 活动，聚焦未来发展。 ...

Cloudflare 全球网络的外部容量已正式突破 500 Tbps，足以路由超过 20% 的 Web 流量并抵御有史以来规模最大的 DDoS 攻击。 ...