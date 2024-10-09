2025 年第二季度，6 月份是 DDoS 攻击最频繁的月份，几乎占所有观察到的活动的 38%。 ...

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我们很高兴地宣布，Zero Trust 基础设施访问平台 BastionZero 已加入 Cloudflare。此次收购扩展了我们的 Zero Trust 网络访问 (ZTNA) 流程，为服务器、Kubernetes 集群和数据库等基础设施提供原生访问管理 ...

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