超大规模 DDoS 攻击激增：Cloudflare 2025 年第二季度 DDoS 威胁形势报告
2025-07-15
2025 年第二季度，6 月份是 DDoS 攻击最频繁的月份，几乎占所有观察到的活动的 38%。...继续阅读 »
2025-07-15
2025 年第二季度，6 月份是 DDoS 攻击最频繁的月份，几乎占所有观察到的活动的 38%。...继续阅读 »
2024-08-06
阅读本文以了解 Cloudflare 全球骨干网的最新里程碑和扩展，以及它如何支持我们的全球连通云和我们的服务。了解我们的流量工程工具如何与我们的骨干网和底层网络基础设施交互。了解我们的网络如何与公共云、办公室和互联网互连，为全球客户提供卓越的性能、安全性、可编程性和可视性...
2024-05-30
我们很高兴地宣布，Zero Trust 基础设施访问平台 BastionZero 已加入 Cloudflare。此次收购扩展了我们的 Zero Trust 网络访问 (ZTNA) 流程，为服务器、Kubernetes 集群和数据库等基础设施提供原生访问管理...
2024-05-22
AI Gateway 是一个 AI 操作平台，可为您的 AI 应用程序提供速度、可靠性和可观察性。只需一行代码，您就可以解锁强大的功能，包括速率限制、自定义缓存、实时日志和跨多个提供商的聚合分析...
2024-05-07
Cloudflare for Unified Risk Posture 是基於我們全球網路構建的一套新的網路安全風險管理功能，可以幫助企業在不斷擴大的攻擊面中實現自動化和動態的風險狀態實施...
2024年4月18日
Cloudflare 再一次入选 Gartner® 安全服务边缘 (SSE) 魔力象限™ 报告。我们很高兴地告诉大家，该报告仅认可了十家供应商，Cloudflare 就是其中之一。这是我们连续第二年凭借执行能力和愿景完整性获得认可...
2024年4月08日
Developer Week 2024 年正式落下帷幕。让我们快速回顾一下过去一周已发布的公告与深入的技术探讨...
2024年4月03日
我们欣然公布 Cloudflare R2 的三项新功能：事件通知、支持从 Google Cloud Storage 迁移，以 及低频访问存储层...
2024年3月31日
2024 年度 Developer Week 即将拉开帷幕，特此欢迎您参加这一周的活动，并简要预告一下我们的安排，以及我们对自己平台的未来有何思考...
2024年3月08日
借助 Security Analytics + Log Explorer 的综合功能，安全团队可以在 Cloudflare 中本地分析、调查和监控安全攻击，无需将日志转发给第三方 SIEM，从而缩短解决时间并降低客户的总体拥有成本...
2024年3月06日
隆重推出 Magic Cloud Networking，用于可视化和自动化云网络的全新系列功能，让客户能够安全、便捷、无缝地连接到公共云环境...
2024年2月16日
我们最近分享了 Cloudflare 的 MLOps 方法介绍，该方法提供了 Cloudflare 模型训练和部署流程的整体概述。在这篇文章中，我们将更深入地探讨监控，以及我们如何持续评估支持机器人管理的模型...
2024年2月07日
今天，我们的 SASE 平台 —— Cloudflare One —— 隆重推出一系列更新，进一步实现了单一供应商 SASE 架构的承诺...
2023年10月25日
我们很高兴地宣布，Cache Reserve 已从测试版升级到正式版，同时还推出了几项令人兴奋的新功能。这些新功能包括将 Cache Reserve 添加到 Cloudflare 仪表板缓存概览部分显示的分析中...
2023年10月24日
今天，我们很高兴地告诉大家，Cache Rules 以及其他几个规则产品已普遍可用 (GA)。但这还不是全部——我们还为 Cache Rules 引入了新的配置选项...
2023年10月03日
我们宣布 Magic WAN Connector 正式发布，它是您现有网络硬件和 Cloudflare 网络之间的粘合剂...
2023年10月02日
需要回顾一下这个生日周的所有重大新闻？这篇回顾可满足您的需求...
2023年9月27日
今天，我们很高兴地发布一系列公告，我们相信它们会对未来计算领域产生重大影响，堪比 Workers 曾经带来的影响 ...
2023年9月27日
Cloudflare 正式成为青少年。我们成立于 2010 年 9 月 27 日。今天，我们热烈庆祝十三周岁生日...
2023年9月26日
进一步的研究证实了我们的怀疑。 对 IT 和安全领导者的调查表明，72% 的人高度看重一个安全的“任意到任意”云平台...