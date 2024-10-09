我们对 1.1.1.1 公共 DNS 解析器隐私保护的持续承诺
2026-04-01
八年前，我们推出了 1.1.1.1，旨在构建一个更快、更注重隐私的互联网。今天，我们在此分享最新独立审查的结果。结果显示：我们的隐私保护措施完全兑现了此前的承诺。...继续阅读 »
2026-04-01
八年前，我们推出了 1.1.1.1，旨在构建一个更快、更注重隐私的互联网。今天，我们在此分享最新独立审查的结果。结果显示：我们的隐私保护措施完全兑现了此前的承诺。...继续阅读 »
2025-08-05
我们修复了“双花”检查中 40 毫秒的延迟，显着加快了我们的隐私代理服务。...
2024年3月05日
深入了解如何在部署 Cloudflare Zero Trust 时维护用户隐私...
2024年1月04日
在这篇文章中，我们将探讨 Privacy Pass 协议的最新变化。我们还很高兴地推出 Privacy Pass 协议最新 IETF 草案的公开实施，其中包括一组可用于实施 Privacy Pass 源站、发行者和证明者的开源模板...
2023年12月22日
要提供能为用户带来价值的软件和 Web 服务，往往需要对用户行为进行测量。在本博客中，我们将讨论能够在不侵犯用户隐私的情况下收集此类测量数据的新兴加密和统计技术...
2023年9月28日
我们隆重宣布，Microsoft Edge 正在利用 Cloudflare 的隐私代理技术（Cloudflare 隐私堆栈的关键部分）来支持它的 Edge 安全网络功能。此集成将使选择了它的 Microsoft Edge 用户能够更私密地浏览互联网，而不会遭到跨网站追踪...
2023年9月07日
本博客宣布了适用于资料保护的 Cloudflare One——我们的统一工具套件，用于保护 Web、SaaS 和私有应用中任何地方的数据安全。Cloudflare One 的数据保护套件基于我们整个的全局网络构建并交付，旨在应对现代编程和人工智能的风险...
2023年4月18日
现在， Cloudflare Zaraz 还可以帮助您收集并管理许可。使用这个新工具，您可以使用同意模式在您的网站上轻松收集用户的同意偏好，并将您的同意策略应用于通过 Cloudflare Zaraz 加载的第三方工具...
2023年3月30日
在全球范围内帮助保护云中的个人信息...
2023年1月27日
这是数据隐私日前的第三篇，也是最后一篇博客文章，我们深入探讨了跨境数据流动的挑战，特别是从欧盟到美国的个人数据传输...
2023年1月25日
在数据隐私日来临之际，我们认为有必要关注安全措施和隐私增强技术如何帮助保护个人数据的隐私性，以及对于保护隐私来说，为什么安全措施更重要...
2022年12月30日
那么在 2022 年进行的所有这些工作组会议、规范文件和附带活动中发生了什么事情呢？Web 协议的实施者和部署者在做什么？接下来会发生什么呢...
2022年12月15日
Cloudflare 正在参与 AS112 项目，成为针对 RFC 1918 地址、动态 DNS 更新和其他模糊地址的反向查找 (PTR) 查询的松散协调、分布式接收器的运营商...
2022年10月27日
Privacy Gateway 让注重隐私的应用程序能使用 Cloudflare 作为可信中继，限制哪些可识别信息（包括 IP 地址）对其基础设施可见...
2022年9月28日
无论是否在 Cloudflare 网络上，任何网站都可以使用简单的 API 将 CAPTCHA 替换为我们看不见的替代方案...
2022年3月10日
今天，我们很高兴能与 WhatsApp 合作来提供一个系统，以确保用户在 web 上访问 WhatsApp 时运行的代码就是 WhatsApp 打算运行的代码...
2021年12月11日
Cloudflare 的产品和服务在过去一年进行了重大扩充，能够保护的客户数量比以往任何时候都多。本周早些时候，我们发布了 Cloudflare 安全中心，以便客户可以绘制其攻击面...