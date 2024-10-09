八年前，我们推出了 1.1.1.1，旨在构建一个更快、更注重隐私的互联网。今天，我们在此分享最新独立审查的结果。结果显示：我们的隐私保护措施完全兑现了此前的承诺。 ...

Cloudflare Radar 新增了用于监测后量子加密采用情况、密钥透明度消息日志和 ASPA 路由记录的工具，以跟踪了解互联网向更安全的加密和路由标准迁移的进展。 ...

我们修复了“双花”检查中 40 毫秒的延迟，显着加快了我们的隐私代理服务。 ...

Cloudflare 是全球第一家宣布成功通过“全球跨境隐私规则”体系和“全球处理者隐私认可”审计的组织。 ...

Cloudflare 正在通过与 ISP 和网络提供商合作，扩展我们的公共 DNS 解析器的使用范围，以直接向广大家庭用户提供更安全的浏览体验。欢迎加入我们，在 1.1.1.1 for Families 支持下，只需点击一下按钮，就能保护每一个互联网用户免受不安全内容的侵害。 ...