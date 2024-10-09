Cloudflare 的目标是 2029 年实现全面后量子安全
2026-04-07
量子硬件和软件的最新进展加速了量子攻击可能发生的进程。为此，Cloudflare 的目标是提前到 2029 年实现全面后量子安全。...继续阅读 »
2026-04-07
量子硬件和软件的最新进展加速了量子攻击可能发生的进程。为此，Cloudflare 的目标是提前到 2029 年实现全面后量子安全。...继续阅读 »
2026-02-23
我们已升级 Cloudflare One，通过在 Cloudflare IPsec 产品中实施最新的关于混合型 ML-KEM 的 IETF 草案，支持后量子加密。这会将后量子加密扩展到所有主要的 Cloudflare One 入口和出口。...
2026-01-27
作为概念验证，我们构建了一个连接到 Cloudflare Workers 的 Matrix 家庭服务器，利用自动化后量子加密技术在边缘传输已加密的消息。...
2025-09-24
在我们开始启用 Automatic SSL/TLS 一年后，我们想谈谈这些结果、它们为何重要，以及我们如何为互联网安全的下一次飞跃做好准备。...
2025年9月24日
为应对未来强大量子计算机接入网络带来的挑战，我们已为 WARP 客户端升级了后量子密码学防护能力。...
2025年3月17日
隆重宣布，组织现在可以通过 Cloudflare 的 Zero Trust 平台保护其敏感的企业网络流量免受量子威胁。...
2023年9月29日
Cloudflare 宣布后量子加密技术成为正式发布系统...
2023年3月16日
Cloudflare 研发了最先进的加密技术，可供每个人免费使用，并且今天开始进入测试阶段 ...
2022年10月03日
私密、安全互联网的未来面临重大考验；正因为如此，今天我们为所有客户启用了后量子加密技术...
2022年10月03日
今天，我们向此目标迈出重要两步：cloudflared 2022.9.1 添加了 后量子 标记，使从 cloudflared 到我们网络的连接（连接 3）成为后量子安全连接...