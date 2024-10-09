AI Security for Apps 现已正式发布
2026-03-11
Cloudflare AI Security for Apps 现已正式发布，为发现和保护 AI 驱动型应用提供一个安全层，无论采用什么模型或托管服务提供商。我们还为所有计划客户提供免费的 AI 发现功能，以帮助团队发现并保护影子 AI 部署。...继续阅读 »
2026-03-11
Cloudflare AI Security for Apps 现已正式发布，为发现和保护 AI 驱动型应用提供一个安全层，无论采用什么模型或托管服务提供商。我们还为所有计划客户提供免费的 AI 发现功能，以帮助团队发现并保护影子 AI 部署。...继续阅读 »
2026-02-27
通常情况下，细微的配置错误或请求异常单独来看似乎无害。但是，当这些微小迹象汇聚在一起时，可能会触发被称为“有害组合”的安全事件。以下是发现这些迹象的方法。 ...
2025-09-29
Rust 驱动的核心系统、后量子升级、学生免费使用开发人员平台、PlanetScale 集成、开源合作伙伴关系，以及我们有史以来最大规模的实习计划——2026 年招聘 1111 名实习生。...
2025年3月24日
Security Week 2025 已正式落下帷幕。本周的更新包括对我们 AI 产品线的深入探讨，统一的导航体验，以及对 AI 智能体 Cloudy 的介绍。...
2025年3月20日
Forrester Research 在其《Forrester Wave™：2025 年第一季度 Web 应用防火墙解决方案》报告中，将 Cloudflare 评为领导者。...
2025年3月18日
Cloudflare 推出统一安全态势管理的一站式平台，帮助保护部署在各类环境中的 SaaS 和 Web 应用。 ...
2024年7月11日
Cloudflare 的 2024 年互联网网络安全趋势更新报告覆盖全球流量洞察、机器人流量洞察、API 流量洞察和客户端风险...
2024年3月11日
本文将回顾 Security Week 2024 期间发布的博客文章...