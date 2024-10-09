伽利略计划：五年来保护最易受攻击的网络的经验教训

2019-06-12

今天是Cloudflare伽利略计划的五周年纪念日。通过该项目，Cloudflare免费保护了全球近600个从事在线上最具政治和艺术意义的工作的组织。由于他们的工作，这些组织经常受到攻击，并且是我们所见过的一些最猛烈的网络攻击。 ...