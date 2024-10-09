构建无服务器、抵御量子计算威胁的 Matrix 家庭服务器
2026-01-27
作为概念验证，我们构建了一个连接到 Cloudflare Workers 的 Matrix 家庭服务器，利用自动化后量子加密技术在边缘传输已加密的消息。...继续阅读 »
2026-01-27
作为概念验证，我们构建了一个连接到 Cloudflare Workers 的 Matrix 家庭服务器，利用自动化后量子加密技术在边缘传输已加密的消息。...继续阅读 »
2025-07-16
我们与 marimo 合作，将其一流的 Python 笔记本体验带到您的 Cloudflare 数据中。...
2025-04-10
我们使用开发人员平台，充分利用 Cloudflare Workers、Durable Objects 和 Queues 等技术重新设计了 Super Slurper 架构，并将数据传输速度提高了 5 倍。...
2023年9月26日
使用 Sippy 根据请求将数据从 S3 增量迁移到 R2，并避免特定于迁移的出口费用...
2023年5月16日
Cloudflare 与 MosaicML 携手合作，让客户可以在世界各地的任意计算机上自由训练 LLM，转换成本为零。这意味着可以加快训练速度，降低训练成本，并避免供应商锁定...
2022年11月15日
今天我们隆重推出 R2 迁移器这款工具，支持您以简单高效的方式将所有数据迁移至 R2...