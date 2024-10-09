更多帖子

2021年12月07日

在 R2 上存储您的 Cloudflare 日志

好消息！客户很快就能将 Cloudflare 日志存储在 Cloudflare R2 上了。通过将您的日志存储在 Cloudflare 上，CIO 和安全团队将能整合基础设施，并简化工作、节省成本和提高安全性。 ...