Project Think：在 Cloudflare 上构建下一代 AI 智能体
2026-04-15
Cloudflare 宣布推出下一版 Agents SDK 预览，从轻量级组件到功能齐全的平台，让 AI 智能体可以思考、行动和持续存在。 ...继续阅读 »
2026-04-15
Cloudflare 宣布推出下一版 Agents SDK 预览，从轻量级组件到功能齐全的平台，让 AI 智能体可以思考、行动和持续存在。 ...继续阅读 »
2026-04-13
我们将推出 Durable Object Facets，允许 Dynamic Workers 与自己隔离的 SQLite 数据库实例化 Durable Objects。这使开发人员能够构建运行动态生成的持久性、有状态代码的平台。 ...
2025-07-17
本文的第二部分是关于我们如何克服挑战，使一个复杂系统更具可扩展性的故事。...
2022-11-16
在这篇博客文章中，我将向您讲述如何使用 D1 向静态博客网站添加评论。为此，我们将构建一个新的 D1 数据库，并建立一个允许创建和检索评论的简单 JSON API...
2022年5月11日
R2 对象存储现已开放公测，可供所有客户测试和部署...
2021年12月07日
好消息！客户很快就能将 Cloudflare 日志存储在 Cloudflare R2 上了。通过将您的日志存储在 Cloudflare 上，CIO 和安全团队将能整合基础设施，并简化工作、节省成本和提高安全性。...
2021年9月28日
隆重推出 Cloudflare 的 S3 兼容对象存储服务，不仅出口带宽费用为零，还可自动从 S3 兼容服务迁移。...