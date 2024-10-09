我们通过乐观地将请求路由到已加载 Workers 的服务器，将 Cloudflare Workers 的冷启动时间减少了 10 倍。在这里了解我们是如何做到的。 ...

在我们开始启用 Automatic SSL/TLS 一年后，我们想谈谈这些结果、它们为何重要，以及我们如何为互联网安全的下一次飞跃做好准备。 ...

Cloudflare 修补了通过其漏洞悬赏计划报告的一个 mutual TLS (mTLS) 漏洞 (CVE-2025-23419)。会话恢复中的缺陷导致客户端证书无法跨不同区域正确地进行身份验证 ...

Let's Encrypt 的交叉签名链将于 9 月份到期，这会影响使用过时的信任存储的旧设备（Android 7.1.1 或更早版本）。为使客户免受这一变更的影响，Cloudflare 将在续订时更换 Let's Encrypt 证书，改用其他证书颁发机构 (CA) ...

在本博客中，我们将对“连接合并”进行更深入的探讨，并特别关注大规模的管理问题 ...