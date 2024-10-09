Cloudflare Mesh 为用户、节点和自主 AI 智能体提供安全、私密的网络访问。通过与 Workers VPC 集成，开发人员现在可为智能体授予对私有数据库与 API 的限定范围访问权限，无需手动配置隧道。 ...

为应对未来强大量子计算机接入网络带来的挑战，我们已为 WARP 客户端升级了后量子密码学防护能力。 ...

Cloudflare 将在其应用程序库中为生成式 AI 应用提供置信度评分，使客户能够评估员工使用影子 IT 带来的风险。 ...

本指南为安全和 IT 领导者提供最佳实践，介绍如何使用 Cloudflare SASE 架构安全地采用生成式 AI，并将其作为 AI 安全态势管理 (AI-SPM) 策略的一部分。 ...

您要求简单明了。我们听取了建议。隆重推出 Externa 和 Interna，这两个用例驱动的全新工具包，旨在简化连接和保护整个基础设施的方式。 ...