保护所有人的专用网络：用户、节点、智能体、Workers — 隆重推出 Cloudflare Mesh
2026-04-14
Cloudflare Mesh 为用户、节点和自主 AI 智能体提供安全、私密的网络访问。通过与 Workers VPC 集成，开发人员现在可为智能体授予对私有数据库与 API 的限定范围访问权限，无需手动配置隧道。 ...继续阅读 »
2026-04-14
Cloudflare Mesh 为用户、节点和自主 AI 智能体提供安全、私密的网络访问。通过与 Workers VPC 集成，开发人员现在可为智能体授予对私有数据库与 API 的限定范围访问权限，无需手动配置隧道。 ...继续阅读 »
2025-09-24
为应对未来强大量子计算机接入网络带来的挑战，我们已为 WARP 客户端升级了后量子密码学防护能力。...
2025-08-26
Cloudflare 将在其应用程序库中为生成式 AI 应用提供置信度评分，使客户能够评估员工使用影子 IT 带来的风险。 ...
2025-08-26
本指南为安全和 IT 领导者提供最佳实践，介绍如何使用 Cloudflare SASE 架构安全地采用生成式 AI，并将其作为 AI 安全态势管理 (AI-SPM) 策略的一部分。...
2025-08-11
您要求简单明了。我们听取了建议。隆重推出 Externa 和 Interna，这两个用例驱动的全新工具包，旨在简化连接和保护整个基础设施的方式。...
2025年3月21日
Cloudflare 的数据丢失防护利用基于 Cloudflare 开发人员平台的自我改进型 AI 算法减少误报。...
2025年3月20日
Cloudflare 的首个 AI 智能体 Cloudy 可帮助 Cloudflare 管理员轻松理解复杂的配置。...
2025年2月07日
Cloudflare 修补了通过其漏洞悬赏计划报告的一个 mutual TLS (mTLS) 漏洞 (CVE-2025-23419)。会话恢复中的缺陷导致客户端证书无法跨不同区域正确地进行身份验证...
2024年9月24日
今天，我们迈出了帮助建设更好的互联网这一使命中的重要步伐。 Cloudflare 将向所有人免费开放 10 多种不同的网站和网络安全产品及功能。...
2024年5月30日
我们很高兴地宣布，Zero Trust 基础设施访问平台 BastionZero 已加入 Cloudflare。此次收购扩展了我们的 Zero Trust 网络访问 (ZTNA) 流程，为服务器、Kubernetes 集群和数据库等基础设施提供原生访问管理...
2024年5月07日
Cloudflare for Unified Risk Posture 是基於我們全球網路構建的一套新的網路安全風險管理功能，可以幫助企業在不斷擴大的攻擊面中實現自動化和動態的風險狀態實施...
2024年3月20日
从今天开始，Zero Trust 管理员可以部署我们新的 WARP Connector，以简化任意对任意连接...
2024年3月14日
Workers AI 和 AI Gateway 团队最近与本古里安大学的安全研究人员密切合作，通过我们的公共漏洞悬赏计划提交了一份研究报告。通过这个流程，我们发现并完全修补了一个可能会影响所有大型语言模型 (LLM) 提供商的漏洞。以下是完整的内容...
2024年3月06日
隆重推出 Magic Cloud Networking，用于可视化和自动化云网络的全新系列功能，让客户能够安全、便捷、无缝地连接到公共云环境...
2024年3月04日
从识别网络钓鱼尝试到保护应用程序和 API，Cloudflare 使用 AI 来提升其安全解决方案抵御新威胁以及更复杂威胁的有效性...
2024年2月07日
今天，我们的 SASE 平台 —— Cloudflare One —— 隆重推出一系列更新，进一步实现了单一供应商 SASE 架构的承诺...
2023年11月16日
管理员现在可以轻松审核其 Cloudflare One 政策使用的所有活动用户会话和相关数据。这可以实现两全其美的效果：极其精细的控制，同时保持更高的故障排除和诊断能力...
2023年10月03日
我们宣布 Magic WAN Connector 正式发布，它是您现有网络硬件和 Cloudflare 网络之间的粘合剂...
2023年7月13日
Cloudflare One 现在支持 Data Loss Prevention 精确数据匹配功能...
2023年5月16日
今天，我们宣布推出 Database Integrations，支持在 Workers 上无缝连接您选择的数据库。 ...