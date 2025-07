Cloudflare liderem według Gartner

2022-09-06

Gartner uznało Cloudflare za lidera w raporcie „Gartner® Magic Quadrant™ for Web Application and API Protection (WAAP)” na 2022 rok. Raport ocenił 11 dostawców rozwiązań WAAP pod kątem „zdolności do realizacji operacji” i „kompletności wizji” ...