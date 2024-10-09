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D1

使用正式发布的 D1 以及 Hyperdrive、Queues 和 Workers Analytics Engine 更新，简化状态管理

2024-04-01

Developer Week开发人员开发人员平台D1Hyperdrive队列Cloudflare Workers

全栈应用的核心部分是存储和保留数据！我们希望宣布一系列产品更新来拉开本届 Developer Week 的序幕，这些更新旨在帮助开发人员在 Cloudflare 上构建有状态的应用程序，包括正式发布 D1 和 Hyperdrive，前者是 Cloudflare 的 SQL 数据库，后者是 Cloudflare 的数据加速服务...

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