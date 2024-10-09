作为概念验证，我们构建了一个连接到 Cloudflare Workers 的 Matrix 家庭服务器，利用自动化后量子加密技术在边缘传输已加密的消息。 ...

Cloudflare 已收购 Outerbase，这将扩展我们的数据库并改善开发人员构建智能体的体验。 ...

Developer Week 2024 年正式落下帷幕。让我们快速回顾一下过去一周已发布的公告与深入的技术探讨 ...

D1——Cloudflare 的 SQL 数据库——现已正式发布。增加对 10 GB 数据库、数据导出和增强查询调试的支持，使开发人员能够利用 D1 构建生产就绪的应用程序，以满足其对关系型 SQL 数据库的全部需求 ...

全栈应用的核心部分是存储和保留数据！我们希望宣布一系列产品更新来拉开本届 Developer Week 的序幕，这些更新旨在帮助开发人员在 Cloudflare 上构建有状态的应用程序，包括正式发布 D1 和 Hyperdrive，前者是 Cloudflare 的 SQL 数据库，后者是 Cloudflare 的数据加速服务 ...