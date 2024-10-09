构建无服务器、抵御量子计算威胁的 Matrix 家庭服务器
2026-01-27
作为概念验证，我们构建了一个连接到 Cloudflare Workers 的 Matrix 家庭服务器，利用自动化后量子加密技术在边缘传输已加密的消息。...继续阅读 »
2026-01-27
作为概念验证，我们构建了一个连接到 Cloudflare Workers 的 Matrix 家庭服务器，利用自动化后量子加密技术在边缘传输已加密的消息。...继续阅读 »
2025-04-07
Cloudflare 已收购 Outerbase，这将扩展我们的数据库并改善开发人员构建智能体的体验。...
2024-04-08
Developer Week 2024 年正式落下帷幕。让我们快速回顾一下过去一周已发布的公告与深入的技术探讨...
2024-04-01
D1——Cloudflare 的 SQL 数据库——现已正式发布。增加对 10 GB 数据库、数据导出和增强查询调试的支持，使开发人员能够利用 D1 构建生产就绪的应用程序，以满足其对关系型 SQL 数据库的全部需求...
2024-04-01
全栈应用的核心部分是存储和保留数据！我们希望宣布一系列产品更新来拉开本届 Developer Week 的序幕，这些更新旨在帮助开发人员在 Cloudflare 上构建有状态的应用程序，包括正式发布 D1 和 Hyperdrive，前者是 Cloudflare 的 SQL 数据库，后者是 Cloudflare 的数据加速服务...
2024年1月31日
在 Developer Week 期间，我们宣布了 LangChain 对 Cloudflare Workers 的支持。从那时起，我们一直与 LangChain 团队合作，在 Cloudflare 的开发人员平台上更深入地集成许多工具，我们很高兴能与大家分享我们的工作成果...
2023年10月02日
需要回顾一下这个生日周的所有重大新闻？这篇回顾可满足您的需求...
2023年9月28日
D1 现在处于公测阶段，主旋律是“规模”：每数据库的存储限制更高，并且能够创建更多数据库，我们正在解锁开发人员在 D1 上构建生产规模应用程序的能力...
2023年2月08日
今天，我们宣布推出 Wildebeest，这是一个易于部署的开源服务器，与 ActivityPub 和 Mastodon 兼容，完全构建在 Cloudflare 的 Supercloud 之上...
2022年11月18日
本周我们发布了 30 多个公告，您可查看此处的快速汇总，以防错漏...
2022年11月16日
在我们继续为 D1 生产做准备的过程中，我们必须停下来倾听反馈，才能称得上是“Cloudflare 模式”。现在，我们推出了 D1 公开 α 测试！ ...
2022年11月16日
在这篇博客文章中，我将向您讲述如何使用 D1 向静态博客网站添加评论。为此，我们将构建一个新的 D1 数据库，并建立一个允许创建和检索评论的简单 JSON API...