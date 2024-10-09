构建智能体云：我们在 Agents Week 2026 期间发布的所有产品与功能
2026-04-20
Agents Week 2026 圆满结束。让我们看看我们宣布的所有内容，从计算和安全性，到智能体工具箱、平台工具，以及新兴的智能体 Web。我们为智能体云发布的所有产品和功能。 ...继续阅读 »
2026-04-20
Agents Week 2026 圆满结束。让我们看看我们宣布的所有内容，从计算和安全性，到智能体工具箱、平台工具，以及新兴的智能体 Web。我们为智能体云发布的所有产品和功能。 ...继续阅读 »
2026-04-15
Cloudflare 宣布推出下一版 Agents SDK 预览，从轻量级组件到功能齐全的平台，让 AI 智能体可以思考、行动和持续存在。 ...
2026-04-13
我们将推出 Durable Object Facets，允许 Dynamic Workers 与自己隔离的 SQLite 数据库实例化 Durable Objects。这使开发人员能够构建运行动态生成的持久性、有状态代码的平台。 ...
2026-01-27
作为概念验证，我们构建了一个连接到 Cloudflare Workers 的 Matrix 家庭服务器，利用自动化后量子加密技术在边缘传输已加密的消息。...
2025-07-24
在 Cloudflare Workers 上构建和部署实时、去中心化的身份验证传输协议（ATProto）应用。...
2025年6月03日
Knock 如何通过 Cloudflare 的 Agents SDK 和 Cloudflare Workers 打造具有人机交互能力的 AI 智能体。...
2025年4月10日
我们使用开发人员平台，充分利用 Cloudflare Workers、Durable Objects 和 Queues 等技术重新设计了 Super Slurper 架构，并将数据传输速度提高了 5 倍。...
2025年4月07日
Cloudflare 已收购 Outerbase，这将扩展我们的数据库并改善开发人员构建智能体的体验。...
2024年4月05日
我们欣然宣布，支持开发人员打造强大实时、协作、多人应用的领先工具 PartyKit 已成功并入 Cloudflare 大家庭。...
2023年9月20日
我们想给您一个幕后的视角，让您了解我们如何发展产品的核心机制，即它如何启动流量队列以响应流量高峰...
2021年11月15日
Full Stack Week 旨在介绍开发人员如何拥抱 Cloudflare 网络的力量，打造默认全球性的完整应用。Workers 的承诺不仅仅是改善了延迟——而是从根本上改变了编程范式，使开发人员更轻松，应用程序更有韧性。...
2021年5月26日
Durable Objects 是 Workers 开发者生态系统的一个很棒的补充，它允许您在特定的 Worker 中寻址和工作，以提供应用程序的一致性。这听起来很令人兴奋，但如果你像我一样，你可能想知道“好吧，我可以用它做什么？”...