Agents Week 2026 圆满结束。让我们看看我们宣布的所有内容，从计算和安全性，到智能体工具箱、平台工具，以及新兴的智能体 Web。我们为智能体云发布的所有产品和功能。 ...

Cloudflare 宣布推出下一版 Agents SDK 预览，从轻量级组件到功能齐全的平台，让 AI 智能体可以思考、行动和持续存在。 ...

我们将推出 Durable Object Facets，允许 Dynamic Workers 与自己隔离的 SQLite 数据库实例化 Durable Objects。这使开发人员能够构建运行动态生成的持久性、有状态代码的平台。 ...

作为概念验证，我们构建了一个连接到 Cloudflare Workers 的 Matrix 家庭服务器，利用自动化后量子加密技术在边缘传输已加密的消息。 ...

在 Cloudflare Workers 上构建和部署实时、去中心化的身份验证传输协议（ATProto）应用。 ...