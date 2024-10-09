Workers 如何为我们的内部维护调度流程提供支持
2025-12-22
在全球网络上，物理数据中心的维护工作充满风险。为此，我们在 Workers 上构建了一个维护调度器，用以安全地规划具有破坏性的操作；同时，通过在多个数据源与指标管道之上引入图接口来洞察基础设施的整体状态，从而解决了扩展过程中遇到的种种挑战。...继续阅读 »
2025-12-22
在全球网络上，物理数据中心的维护工作充满风险。为此，我们在 Workers 上构建了一个维护调度器，用以安全地规划具有破坏性的操作；同时，通过在多个数据源与指标管道之上引入图接口来洞察基础设施的整体状态，从而解决了扩展过程中遇到的种种挑战。...继续阅读 »
2024-03-04
安全考量应当是软件设计过程中不可分割的一部分，而不应当是事后的想法。了解 Cloudflare 如何遵守 CISA 的 Secure by Design 原则以推进行业变革...
2018-07-06
在公司内部，我们的DDoS缓解团队有时被称为“丢包者”。其他团队在构建令人兴奋的产品来处理通过我们网络的流量，而我们却乐于发现丢弃这些流量的新方法。...
2018年2月27日
在过去的几天里，我们观察到隐蔽的放大攻击向量的频次大幅增加，这些放大攻击使用了来自UDP端口11211 的memcached协议。之前我们已经谈论过很多关于互联网上放大攻击的话题。我们最近关于这个主题的两篇博文是：...
2017年9月25日
本周是 Cloudflare 的七周年生日周。按照惯例，我们会在本周的每一天宣布推出一系列产品并为客户带来重大的新权益。我们先来介绍我特别自豪的一款产品：Unmetered Mitigation...