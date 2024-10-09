加密SNI：修复其中一个核心Internet漏洞

2018-09-24

Cloudflare于2010年9月27日推出。从那时起，我们就把9月27日定为我们的生日。这个星期四是我们的8岁生日。 从我们的第一个生日开始，我们就利用这个机会推出新产品或服务。多年来，我们得出的结论是，庆祝我们生日的正确方式，与其推出我们可以从中赚钱的产品，不如做一些回馈用户和整个互联网的礼物。我的联合创始人米歇尔昨天在一篇很棒的博客文章中提到了这一传统。 ...