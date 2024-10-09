500 Tbps 容量：Cloudflare 全球网络 16 年扩展历程
2026-04-10
Cloudflare 全球网络的外部容量已正式突破 500 Tbps，足以路由超过 20% 的 Web 流量并抵御有史以来规模最大的 DDoS 攻击。...继续阅读 »
2026-04-10
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2026-02-27
ASPA 是 BGP 的加密升级，通过验证网络流量选择的路径，有助于防止路由泄露。Cloudflare Radar 的新增功能让用户可以轻松跟踪其采用情况。...
2025-09-26
我们将探讨运营商需要监控其 ASN 的 AS-SET 成员关系的一些原因，并说明 Cloudflare Radar 可如何提供帮助。 ...
2020-04-17
许久以来，人们已经接受 BGP 泄漏与劫持是互联网不可避免的一个部分。我们依靠 TLS 和 DNSSEC 等上层保护来确保数据包传送不受篡改，但路由被劫持常常导致 IP 地址不可达，致使互联网服务中断。...