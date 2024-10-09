使用 SASE 保护生成式 AI 的最佳实践
2025-08-26
本指南为安全和 IT 领导者提供最佳实践，介绍如何使用 Cloudflare SASE 架构安全地采用生成式 AI，并将其作为 AI 安全态势管理 (AI-SPM) 策略的一部分。...继续阅读 »
2025-08-26
本指南为安全和 IT 领导者提供最佳实践，介绍如何使用 Cloudflare SASE 架构安全地采用生成式 AI，并将其作为 AI 安全态势管理 (AI-SPM) 策略的一部分。...继续阅读 »
2025-03-21
使用 Cloudflare 的 CASB，集成、扫描和检测云存储帐户中的敏感数据和错误配置。...
2024-09-24
今天，我们迈出了帮助建设更好的互联网这一使命中的重要步伐。 Cloudflare 将向所有人免费开放 10 多种不同的网站和网络安全产品及功能。...
2023-09-07
本博客宣布了适用于资料保护的 Cloudflare One——我们的统一工具套件，用于保护 Web、SaaS 和私有应用中任何地方的数据安全。Cloudflare One 的数据保护套件基于我们整个的全局网络构建并交付，旨在应对现代编程和人工智能的风险...
2023-09-07
Cloudflare One 刚刚推出了数据保护套件。本文预览了通过我们的 DLP 和 CASB 服务在 SaaS 环境中保护数据和程序代码的新功能，并回顾了我们在过去一年的工作成果...
2023年3月14日
现在，Cloudflare CASB 可以集成并扫描 Atlassian 产品、Confluence 和 Jira，及时发现关键安全问题，例如配置错误、数据暴露，以及第三方应用程序风险。只需单击几下，即可开始扫描...
2023年1月13日
了解 Cloudflare 在 CIO Week 期间宣布的所有旨在帮助组织实现 IT 和安全现代化的新产品、合作伙伴和创新...
2023年1月12日
Cloudflare CASB 为 Salesforce 和 Box 新增了两项新的 SaaS 集成...
2023年1月11日
Cloudflare CASB 与 DLP 如何协同保护静态敏感数据...
2022年9月30日
Cloudflare CASB 现已正式发布，我们来看一下用户是如何利用带有 CASB 的其他 Cloudflare Zero Trust 产品的，就从 Gateway 开始...
2022年9月20日
仅需点击数下鼠标，即可连接并扫描您的第三方 SaaS 应用程序，以检查文件泄漏，错误配置和影子 IT。Cloudflar CASB 现已普遍可用...
2022年6月24日
使用 Cloudflare 的安全 Web 网关和 API 驱动的云访问安全代理（CASB），发现和修复影子 IT...
2022年3月18日
在 CASB 测试版中，第一天就可以部署流行的集成，例如 Google Workspace。您也能直接联系我们的产品团队，帮助塑造后续功能...
2022年2月10日
Vectrix 帮助 IT 和安全团队检测其 SaaS 应用程序的安全问题。我们监测 SaaS 应用中的数据和用户，提醒团队注意一系列问题，包括未授权的用户访问、文件暴露、错误配置和影子 IT 等。...
2022年2月10日
早些时候，Cloudflare 宣布我们收购了云访问安全代理 (CASB) 公司 Vectrix，该公司专注于解决团队使用的 SaaS 应用程序和公共云提供商的控制和可见性问题...