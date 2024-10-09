Cloudflare 雷达的 2020 年回顾

2021-01-12

在整个 2020 年，随着 SARS-Cov-2 大流行迫使我们所有人改变了生活、工作、锻炼和学习的方式，因此我们跟踪了互联网的变化趋势。在四月初，我们为此特意创建了一个网站 https://builtforthis.net/ ，展示了因危机而导致互联网的使用方式突然发生的一些变化。 ...